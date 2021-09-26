الجرعة الثالثة… هل يمكن أخذها من لقاح مختلف؟

المناطق- وكالات:

لا تزال إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، متشككة في خيار المزج بين أنواع لقاحات كورونا المختلفة، وذلك بسبب نقص البيانات، في وقت يكثر فيه الحديث عن مدى إمكانية الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا مختلفة عن الجرعتين الأولى والثانية.

ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، عن نائب مدير قسم اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، دوران فينك، قوله، إن قرار الجرعات المعززة يشمل الحاصلين على لقاحات فايزر – بينونتك في هذه المرحلة، ولهذا فإن المؤهلين للحصول على الجرعة الثالثة هم الحاصلون على جرعتين من لقاح فايزر.

وخلال مؤتمر عقد في البيت الأبيض مؤخرًا، بعث الطبيب فيفك مورثي، برسالة طمأنة للحاصلين على جرعات موديرنا وجونسون آند جونسون، قائلاً: “صحتك مهمة تماماً وعلينا التأكد من حمايتك ضد كوفيد-19، لهذا تعمل إدارة الغذاء والدواء مع موديرنا وجونسون لمعالجة البيانات بأسرع وقت ممكن بهدف تقديم توصيات حول الجرعة المعززة”.

بدوره، قال الطبيب وليام موس، من جامعة جونز هوبكنز، إنه لا يوجد سبب مناعي للاعتقاد بأن خلط اللقاحين سيكون مشكلة بأي شكل من الأشكال، خاصة للقاحات فايزر وموديرنا، معتبرا أنه من المثير رؤية مزج وخلط اللقاحات بين فايزر وموديرنا مع جرعة من جونسون آند جونسون.

وفي وقت سابق، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، على منح الجرعات المعززة من لقاح فايزر لمن أعمارهم تجاوزت الـ65 عاما، فيما تقدمت موديرنا أيضًا بطلب ترخيص لمنح جرعة معززة ثالثة من لقاحها.