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متى يعود الطالب المتعافي من كورونا إلى المدرسة؟

متى يعود الطالب المتعافي من كورونا إلى المدرسة؟

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متى يعود الطالب المتعافي من كورونا إلى المدرسة؟

متى يعود الطالب المتعافي من كورونا إلى المدرسة؟
Saudi students wearing face masks attend a class at a school in Riyadh, Saudi Arabia August 30, 2021. REUTERS/Mohammed Benmansour REFILE - CORRECTING DATE
http://almnatiq.net/?p=1036580

حدّد الدليل الإرشادي الوقائي للعودة إلى المدارس في ظل جائحة كورونا، مدة عودة الطالب للمدرسة بعد تعافيه من الإصابة بالفيروس.

 

وأظهر الدليل، أنّ الطالب الذي يتعافى من كورونا، ينتظر مدة عشرة أيام من تاريخ العينة الإيجابية للفيروس، بعدها يتأكد أنه غير معدٍ للآخرين.

 

وكما أشار إلى أنّ في حال اختفاء الأعراض في آخر ثلاثة أيام دون تناول خافض حرارة، فلا يُلزم الطالب بإجراء فحص كورونا لإثبات تعافيه، وبالتالي يمكنه العودة للدراسة.

 

وتضمّن الدليل الإرشادي كذلك، معاملة الطلاب المعفيين من الحصول على لقاح كورونا حسب تطبيق “توكلنا”، معاملة المحصن مكتمل التحصين، وتتعلق هذه المعاملة بالدوام الحضوري.

 

وتقرّر أيضًا الاستغناء عن إلزامية أخذ قياس درجة الحرارة عند دخول الطلاب والموظفين، وتسجيل بيانات من لديه حرارة مرتفعة من الطلاب وإعادته إلى المنزل كما كان معمولاً به منذ بداية العام الدراسي الحالي.

 

وضمن إجراءاتها التي تمثل تخفيفًا للإجراءات المتّبعة للدارسة الحضورية داخل المدارس، ألغت الوزارة شرط ترك الصف الأول فارغًا في حافلات النقل المدرسي، وكذا شرط ترك صف فارغ من المقاعد بين كل صفين في الحافلة.

 

كما ألغت الوزارة، اشتراط ألا يتجاوز عدد الطلاب داخل الحافلة طيلة مدة الرحلة 50% من مجمل الطاقة الاستيعابية للحافلة.

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