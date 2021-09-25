قد يصيبك بالسكتة القلبية.. إليك مخاطر ارتفاع مستويات الكوليسترول

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http://almnatiq.net/?p=1036590
المناطق - وكالات:

يعتبر الكوليسترول أحد أهم عوامل خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة قلبية وسكتة دماغية.

وتؤدي تراكم مستويات كبيرة من الكوليسترول إلى تضييق الشرايين ورفع ضغط الدم وإعاقة الدورة الدموية السليمة، حسبما نقلت وكالة سبوتنيك عن جمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

خطورة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم تكمن في غالبًا ما لا يأتي بأعراض بارزة، حيث قد لا يدرك المريض الذي يعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أن الأمور قد تتدهور.

ويمكن أن ترسل بشرتك تلميحات جدية حول مستويات الكوليسترول المرتفعة.

كما أنّ ارتفاع مستويات الكوليسترول إذا لم تتم إدارته في الوقت المناسب، يمكن أن يؤدي إلى ظهور بعض العلامات المبكرة لهذه الحالة على جلدك مقلل نتوءات صغيرة أو ناعمة أو صفراء أو حمراء اللون على المرفقين والركبتين واليدين والقدمين أو أحيانًا حول الأنف، في حين يخلط البعض بينها وبين البثور العادية، فقد تكون في الواقع ترسبات الكوليسترول أو علامة على التهاب البنكرياس.

كما حدّدت الجمعية الأمريكية، خطوات تخفيف مخاطر ارتفاع الكوليسترول، وذلك من خلال الالتزام بنظام غذائي غني بالدهون الصحية، وتناول الأسماك الدهنية مثل السردين، المكسرات، والزبدة، وطهي الطعام بزيت جوز الهند.

ويُنصح بتقليل تناول الأطعمة المصنعة المليئة بالدهون المشبعة واستبعد تناول الكثير من السكريات في النظام الغذائي، وزيادة تناول البروتين، وشرب الشاي الأخضر، وتناول الكثير من الألياف.

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