أمانة عسير تفعل خدماتها الإلكترونية عبر بوابة “نفاذ”

المناطق- عسير:

فعلت أمانة منطقة عسير خدماتها الإلكترونية عبر بوابة “النفاذ الوطني الموحد” وذلك في إطار سعيها لتقديم جميع الخدمات للمواطن والمقيم وتيسير الحصول عليها إلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الأمانة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الخدمات التي اتاحتها الأمانة مؤخرا تشكل احتياج شريحة كبيرة من المستفيدين.

وبين بأنه يمكن للمستفيدين الدخول إلى موقع الأمانة لتنفيذ كافة الخدمات والاطلاع على جميع بياناتهم من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد وذلك دون الحاجة لمراجعة الأمانة .

واكد الحميدي استمرار جهود أمانة عسير ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات و الخدمات الالكترونية في تطوير وأتمته الخدمات البلدية كافة لتيسير حصول المستفيدين عليها عبر البوابة الالكترونية من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد و منصة بلدي.