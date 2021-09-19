اعتداء وحشي.. عناصر بحركة طالبان يتناوبون على جلد شاب أفغاني (فيديو)

المناطق - الرياض

انتشر مقطع فيديو، تداوله مغرّدون بموقع التواصل الاجتماعي، يُظهر عددًا من عناصر حركة طالبان وهم يجلدون أفغانيًا أمام مجموعة من الأهالي.

وشوهد في الفيديو، عناصر ملثمة من حركة طالبان، فيما بدا الشاب مغلوبًا على أمره، وقد جرى الاعتداء عليه بوحشية شديدة.

وتبين في الفيديو، أن عناصر الحركة تناوبوا على الاعتداء على الشاب الذي لم يتمكن من إبداء أي مقاومة.

وظهر أيضًا العشرات من الأهالي الذين تجمعوا أو حُشِدوا لمشاهدة تعذيب الشاب.

وكانت تقارير حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، قد أصدرت تقريرًا قبل أيام، يُوثِّق القمع واسع النطاق الذي تمارسه الحركة منذ استيلائها على كابول منذ نحو خمسة أسابيع.

وقال التقرير، الذي حمل عنوان “سقوط أفغانستان في يديْ طالبان”، إنّ طالبان تمعن في القضاء على مكاسب حقوق الإنسان التي تحققت على مدى السنوات العشرين الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أنّه على عكس المزاعم المتكررة لطالبان بأنّها ستحترم حقوق الأفغان، فإن هناك سلسلة لا تنتهي من انتهاكات حقوق الإنسان، بينها عمليات القتل التي تستهدف المدنيين والجنود المستسلمين ومنع دخول الإمدادات الإنسانية في وادي بنجشير، والتي تعد جرائم بموجب القانون الدولي.