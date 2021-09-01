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مع زيادة الطلب العالمي.. ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين

مع زيادة الطلب العالمي.. ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين
http://almnatiq.net/?p=1036614
المناطق- وكالات:

مع زيادة الطلب العالمي على الخام في ظل تخفيف القيود المتعلقة بجائحة “كورونا”، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين، وتجاوز خام “برنت” حاجز 79 دولارًا للبرميل.

 

وبحسب رويترز، نقلا عن “إيه إن زد”، فإن تشديد المعروض تسبب في السحب من المخزونات في كافة المناطق حول العالم، فيما ذكرت “أي إن جي” أن الخام يواصل تلقي الدعم من المخاوف الأوسع نطاقًا المتعلقة بتشديد ظروف السوق.

 

وعلى صعيد التداولات، زادت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم نوفمبر 1.4% إلى 79.20 دولار للبرميل، في تمام الساعة 9:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

 

كما زادت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1.5% عند 75.08دولار للبرميل.

 

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