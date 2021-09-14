الأسرار الثمانية لفقدان الوزن بطريقة صحية

المناطق- وكالات:

أوصت خبيرة التغذية راكل كابل، الأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن، أن عليهم أولاً اتباع الفطرة السليمة، مشددة على أنه لا يجب أن تكون قيود النظام الغذائي والتغييرات جذرية، هكذا عملية إنقاص الوزن ستكون صحية.

وبحسب موقع ABC، طالبت الخبيرة بإضافة منتجات موسمية طازجة إلى النظام الغذائي دائمًا، كما نصحت بوضع خطة للوجبات واتباعها.

وذكرت راكل كابل، أنه يجب أن تحتوي كل وجبة على البروتينات. يجب أن يحتوي النظام الغذائي أيضًا على مصادر الكربوهيدرات المعقدة مثل البطاطس والحبوب والبقوليات، لكن من الضروري التخلي عن المنتجات المعالجة بعمق.

وقالت: “وحتى إذا كان مكتوبًا على العبوة اللياقة البدنية، أو الحمية، أو الحيوية، أو البيئة، أو الحبوب الكاملة… لا يعد المنتج المعالج بعمق خيارًا جيدًا أبدًا. إن مثل هذه المنتجات لا تساعد على الشبع، إنها مصنوعة خصيصًا لتحفيز الشهية”.

ونصحت خبيرة التغذية بتناول الطعام ببطء، مشيرة إلى أن مصادر الدهون عالية الجودة تعتبر جزءًا مهمًا من النظام الغذائي، مشددة في الوقت نفسه أنه يجب أن تكون الحلويات صحية، والزبادي طبيعية، والكفير، والجبن، والفواكه أو القهوة مثالية.