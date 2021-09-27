براءة اختراع.. شركة روسية تبتكر جهازًا لقياس مستوى السكر في الدم دون وخز

المناطق - الرياض

حصلت شركة المبادرة التكنولوجية الوطنية الروسية، على براءة اختراع، عن أول جهاز عالي الدقة لقياس مستوى الجلوكوز في الدم من دون جراحة، وذلك في الولايات المتحدة والصين واليابان

وابتكرت شركة “Brain Bit” جهازًا يسمح بقياس مستوى الجلوكوز في الدم من خلال ربط ثلاثة أصابع “السبابة والوسطى والبنصر” بالمستشعر.

وأظهرت نتائج الاختبارات السريرية، أنَّ الجهاز يتوافق مع معايير ISO، حيث أنّ نسبة الخطأ فيه لا تتجاوز 15%مثل أجهزة قياس مستوى السكر في عينة من الدم المستخدمة حاليًّا.

ونقلت وسائل إعلام روسية، عن المكتب الإعلامي للشركة، قولها إنها تُخطّط لتسويق الجهاز في الأسواق العالمية العام المقبل.

ويهدف ابتكار هذا الجهاز إلى تسهيل حياة مرضى السكري، الذين يضطرون إلى وخز أصابعهم عدة مرات في اليوم لقياس مستوى الجلوكوز في دمهم.

وكانت الشركة قد حصلت على براءة اختراع من 2 دولة أخرى بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا والسويد.

ومن المتوقع أن يُسجَّل الجهاز قبل نهاية العام الجاري كجهاز طبي في روسيا، وبعد ذلك يبدأ إنتاجه المتسلسل، وفي عام 2022 سيطرح في أسواق آسيا وبعد سنة في السوق الأمريكية.