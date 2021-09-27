احدث الأخبار

براءة اختراع.. شركة روسية تبتكر جهازًا لقياس مستوى السكر في الدم دون وخز
أبرز المواد
 أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم.. وطرق تجنبها
أبرز المواد
 رئيس فايزر يفجر مفاجأة: الحياة تعود لطبيعتها في هذا الموعد.. وستطلب تطعيمًا سنويًا
أبرز المواد
 الأقمار الصناعية تكشف ارتفاع نشاط إيران في مجال الصواريخ الباليستية (فيديو)
أبرز المواد
 إجراء أكثر من 28 مليون مسحة PCR بالمملكة منذ أول إصابة بكورونا
أبرز المواد
 “الاستثمارات العامة” يستحوذ على 25%؜ من “إعمار المدينة الاقتصادية”
أبرز المواد
 اعتداء وحشي.. عناصر بحركة طالبان يتناوبون على جلد شاب أفغاني (فيديو)
أبرز المواد
 مع زيادة الطلب العالمي.. ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين
أبرز المواد
 قد يصيبك بالسكتة القلبية.. إليك مخاطر ارتفاع مستويات الكوليسترول
أبرز المواد
 شاب يقود دراجة هوائية يطعن اثنين من المارة في منطقة تبوك
أبرز المواد
 أمانة عسير تفعل خدماتها الإلكترونية عبر بوابة “نفاذ”
منطقة عسير
 “توكلنا”: لا يمكن تصوير الشاشة خلال عمل التطبيق بأجهزة الأندرويد
أبرز المواد
براءة اختراع.. شركة روسية تبتكر جهازًا لقياس مستوى السكر في الدم دون وخز

براءة اختراع.. شركة روسية تبتكر جهازًا لقياس مستوى السكر في الدم دون وخز

أبرز المواد
أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم.. وطرق تجنبها

أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم.. وطرق تجنبها

أبرز المواد
رئيس فايزر يفجر مفاجأة: الحياة تعود لطبيعتها في هذا الموعد.. وستطلب تطعيمًا سنويًا

رئيس فايزر يفجر مفاجأة: الحياة تعود لطبيعتها في هذا الموعد.. وستطلب تطعيمًا سنويًا

أبرز المواد
الأقمار الصناعية تكشف ارتفاع نشاط إيران في مجال الصواريخ الباليستية (فيديو)

الأقمار الصناعية تكشف ارتفاع نشاط إيران في مجال الصواريخ الباليستية (فيديو)

أبرز المواد

براءة اختراع.. شركة روسية تبتكر جهازًا لقياس مستوى السكر في الدم دون وخز

براءة اختراع.. شركة روسية تبتكر جهازًا لقياس مستوى السكر في الدم دون وخز
http://almnatiq.net/?p=1036630
المناطق - الرياض

حصلت شركة المبادرة التكنولوجية الوطنية الروسية، على براءة اختراع، عن أول جهاز عالي الدقة لقياس مستوى الجلوكوز في الدم من دون جراحة، وذلك في الولايات المتحدة والصين واليابان

 

وابتكرت شركة “Brain Bit” جهازًا يسمح بقياس مستوى الجلوكوز في الدم من خلال ربط ثلاثة أصابع “السبابة والوسطى والبنصر” بالمستشعر.

 

وأظهرت نتائج الاختبارات السريرية، أنَّ الجهاز يتوافق مع معايير ISO، حيث أنّ نسبة الخطأ فيه لا تتجاوز 15%مثل أجهزة قياس مستوى السكر في عينة من الدم المستخدمة حاليًّا.

 

ونقلت وسائل إعلام روسية، عن المكتب الإعلامي للشركة، قولها إنها تُخطّط لتسويق الجهاز في الأسواق العالمية العام المقبل.

 

ويهدف ابتكار هذا الجهاز إلى تسهيل حياة مرضى السكري، الذين يضطرون إلى وخز أصابعهم عدة مرات في اليوم لقياس مستوى الجلوكوز في دمهم.

 

 

وكانت الشركة قد حصلت على براءة اختراع من 2 دولة أخرى بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا والسويد.

ومن المتوقع أن يُسجَّل الجهاز قبل نهاية العام الجاري كجهاز طبي في روسيا، وبعد ذلك يبدأ إنتاجه المتسلسل، وفي عام 2022 سيطرح في أسواق آسيا وبعد سنة في السوق الأمريكية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*