إجراء أكثر من 28 مليون مسحة PCR بالمملكة منذ أول إصابة بكورونا

المناطق - الرياض

أجرت القطاعات الصحية 28 مليونًا و553 ألفًا و941 فحصًا مخبريًّا لفيروس كورونا في المملكة بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئي ( PCR TEST) وذلك منذ بدء تسجيل أول إصابة حتى الآن.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنَّ الطاقة الاستيعابية للفحوصات في المملكة على مستوى القطاعات كافة تتجاوز 130 ألف فحص يوميًّا، لافتة إلى أنّ 90% من النتائج تصدر خلال أقل من 18 ساعة، وأنّ 99% من النتائج تصدر خلال أقل من 24 ساعة.

وأضافت الصحة، أن هذه الجهود وضعت المملكة ضمن أعلى دول العالم سرعة وجودة في هذا النوع المتقدم من الفحوصات.

‏وبلغ عدد المختبرات الفاحصة لكوفيد – 19، المعتمدة من قبل هيئة الصحة العام “وقاية” 48 مختبرًا في القطاع الحكومي، و75 مختبرًا في القطاع الخاص، وفق وزارة الصحة التي أشارت إلى أنّ عدد المختبرات التابعة لها يبلغ 25 مختبرًا بطاقة استيعابية تصل إلى 80 ألف فحص يوميًا.

والمملكة تعتبر من أوائل الدول في العالم التي أمّنت الفحص المخبري للفيروس، حيث هيَّأت وجهَّزت المختبر الصحي الوطني، كما دشّنت عددًا من المختبرات والوحدات المتخصصة في كافة مناطق المملكة والتي أسهمت في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في فترة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فيروس كورونا.

يأتي هذا فيما تواصل وزارة الصحة تكثيف الفحوصات المخبرية من خلال العديد من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بكورونا واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها.