احدث الأخبار

إجراء أكثر من 28 مليون مسحة PCR بالمملكة منذ أول إصابة بكورونا
أبرز المواد
 “الاستثمارات العامة” يستحوذ على 25%؜ من “إعمار المدينة الاقتصادية”
أبرز المواد
 اعتداء وحشي.. عناصر بحركة طالبان يتناوبون على جلد شاب أفغاني (فيديو)
أبرز المواد
 مع زيادة الطلب العالمي.. ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين
أبرز المواد
 قد يصيبك بالسكتة القلبية.. إليك مخاطر ارتفاع مستويات الكوليسترول
أبرز المواد
 شاب يقود دراجة هوائية يطعن اثنين من المارة في منطقة تبوك
أبرز المواد
 أمانة عسير تفعل خدماتها الإلكترونية عبر بوابة “نفاذ”
منطقة عسير
 “توكلنا”: لا يمكن تصوير الشاشة خلال عمل التطبيق بأجهزة الأندرويد
أبرز المواد
 الحصيني: تساوي فترتي النهار والليل في المملكة ودول الخليج “اليوم”
أبرز المواد
 متى يعود الطالب المتعافي من كورونا إلى المدرسة؟
أبرز المواد
 الجرعة الثالثة… هل يمكن أخذها من لقاح مختلف؟
أبرز المواد
 استمرار انخفاض درجات الحرارة وتدني الرؤية على أجزاء من شرق ووسط المملكة
أبرز المواد
إجراء أكثر من 28 مليون مسحة PCR بالمملكة منذ أول إصابة بكورونا

إجراء أكثر من 28 مليون مسحة PCR بالمملكة منذ أول إصابة بكورونا

أبرز المواد
“الاستثمارات العامة” يستحوذ على 25%؜ من “إعمار المدينة الاقتصادية”

“الاستثمارات العامة” يستحوذ على 25%؜ من “إعمار المدينة الاقتصادية”

أبرز المواد
اعتداء وحشي.. عناصر بحركة طالبان يتناوبون على جلد شاب أفغاني (فيديو)

اعتداء وحشي.. عناصر بحركة طالبان يتناوبون على جلد شاب أفغاني (فيديو)

أبرز المواد
مع زيادة الطلب العالمي.. ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين

مع زيادة الطلب العالمي.. ارتفاع أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين

أبرز المواد

إجراء أكثر من 28 مليون مسحة PCR بالمملكة منذ أول إصابة بكورونا

إجراء أكثر من 28 مليون مسحة PCR بالمملكة منذ أول إصابة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=1036635
المناطق - الرياض

أجرت القطاعات الصحية 28 مليونًا و553 ألفًا و941 فحصًا مخبريًّا لفيروس كورونا في المملكة بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئي ( PCR TEST) وذلك منذ بدء تسجيل أول إصابة حتى الآن.

 

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنَّ الطاقة الاستيعابية للفحوصات في المملكة على مستوى القطاعات كافة تتجاوز 130 ألف فحص يوميًّا، لافتة إلى أنّ 90% من النتائج تصدر خلال أقل من 18 ساعة، وأنّ 99% من النتائج تصدر خلال أقل من 24 ساعة.

 

وأضافت الصحة، أن هذه الجهود وضعت المملكة ضمن أعلى دول العالم سرعة وجودة في هذا النوع المتقدم من الفحوصات.

 

‏وبلغ عدد المختبرات الفاحصة لكوفيد – 19، المعتمدة من قبل هيئة الصحة العام “وقاية” 48 مختبرًا في القطاع الحكومي، و75 مختبرًا في القطاع الخاص، وفق وزارة الصحة التي أشارت إلى أنّ عدد المختبرات التابعة لها يبلغ 25 مختبرًا بطاقة استيعابية تصل إلى 80 ألف فحص يوميًا.

والمملكة تعتبر من أوائل الدول في العالم التي أمّنت الفحص المخبري للفيروس، حيث هيَّأت وجهَّزت المختبر الصحي الوطني، كما دشّنت عددًا من المختبرات والوحدات المتخصصة في كافة مناطق المملكة والتي أسهمت في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في فترة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فيروس كورونا.

 

يأتي هذا فيما تواصل وزارة الصحة تكثيف الفحوصات المخبرية من خلال العديد من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بكورونا واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها.

روابط ذات صلة

“توكلنا”: لا يمكن تصوير الشاشة خلال عمل التطبيق بأجهزة الأندرويد

“توكلنا”: لا يمكن تصوير الشاشة خلال عمل التطبيق بأجهزة الأندرويد
التطعيم دون مواعيد مسبقة.. خدمة جديدة لتسهيل الحصول على لقاح كورونا في ينبع

التطعيم دون مواعيد مسبقة.. خدمة جديدة لتسهيل الحصول على لقاح كورونا في ينبع
بسبب كورونا.. إصابة السيدات الحوامل بمرض مثير للقلق

بسبب كورونا.. إصابة السيدات الحوامل بمرض مثير للقلق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*