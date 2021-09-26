رئيس فايزر يفجر مفاجأة: الحياة تعود لطبيعتها في هذا الموعد.. وستطلب تطعيمًا سنويًا

المناطق- وكالات:

توقع الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، عودة الحياة إلى طبيعتها خلال العام المقبل، على الرغم من احتمال استمرار ظهور أنواع جديدة من “كوفيد-19” في جميع أنحاء العالم.

ونقلت شبكة ABC عن بورلا، قوله: “في غضون عام أعتقد أننا سنكون قادرين على العودة إلى الحياة الطبيعية.. لا أعتقد أن هذا يعني أن المتغيرات لن تستمر في الظهور، ولا أعتقد أن هذا يعني أننا يجب أن نكون قادرين على عيش حياتنا دون تلقي التطعيمات”.

وقال بورلا، إنه يعتقد أن كوفيد-19 سيتطلب على الأرجح تطعيماً سنوياً للتصدي للمتغيرات التي تظهر في جميع أنحاء العالم. ويرى أن السيناريو الأكثر احتمالا – خاصة وأن الفيروس ينتشر في جميع أنحاء العالم – هو أننا سنستمر في رؤية المتغيرات الجديدة التي تظهر، وكذلك سيكون لدينا لقاحات ستستمر فعاليتها لمدة عام على الأقل.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة فايزر: “أعتقد أن السيناريو الأكثر احتمالا هو التطعيمات السنوية.. لكننا لا نعرف حقاً. نحن بحاجة إلى الانتظار ورؤية البيانات”.

وتعكس تعليقات بورلا الملاحظات التي أدلى بها الأسبوع الماضي الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، ستيفان بانسل، الذي توقع أن الوباء سينتهي “في غضون عام”.

وقال بانسل لصحيفة Neue Z rcher Zeitung السويسرية: “إذا نظرت إلى التوسع في طاقات الإنتاج على مستوى الصناعة خلال الأشهر الستة الماضية، فمن المفترض أن تتوفر الجرعات الكافية بحلول منتصف العام المقبل حتى يمكن تلقيح كل شخص على وجه الأرض”.

وأضاف بانسل، أن الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم سوف “يقومون بتحصين أنفسهم بشكل طبيعي”، لأن متغير دلتا قابل للانتقال بشكل كبير. وتابع، أنه لن يكون هناك بدائل أمام الأفراد، فإما أن تحصل على التطعيم وتحظى بشتاء جيد، أو لا تفعل ذلك وتخاطر بحياتك.