“هدف” يوضح خطوات التقديم للحصول على إعانة البحث عن عمل

المناطق - الرياض

حدّد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، خطوات التقديم للحصول على إعانة البحث عن عمل.

ونشر الصندوق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنفوجرافيك استعرض هذه الخطوات، وتشمل:

– الدخول لصفحة البرنامج والضغط على “تقدم هنا”

– إدخال بيانات التعليم / الحساب البنكي / الدخل / العنوان

– استعراض الفروع / المراكز بحسب العنوان المسجل في طاقات أو استعراض الفروع / المراكز بحسب العنوان الوطني المسجل

– استعراض اتفاقية برنامج إغاثة البحث عن عمل

– إرسال طلب التقديم إلى الفرع / المركز، وسيتم تحديد موعد للالتحاق وتوقيع الاتفاق.

ويدعم هذا البرنامج، الباحثين عن عمل لتحفيزهم على الدخول الى سوق العمل، من خلال تقديم إعانة مالية لمدة 15 شهر تبدأ بمبلغ 2000 ريال بالإضافة الى تقديم مجموعة من خدمات التدريب والتوظيف لمساعدتهم في الحصول على عمل.

ويستهدف البرنامج الباحثين عن عمل من فئة الداخلين لسوق العمل خلال أول سنتين من انتهاء التعليم أو التدريب وفئة المنقطعين عن سوق العمل لأكثر من سنتين.

مدة صرف الإعانة (15) شهر، وتكون قيمة الدعم خلالها على النحو التالي:

2000 ريال شهرياً لمدة (4) أشهر

1500 ريال شهرياً لمدة (4) أشهر

1000 ريال شهرياً لمدة (4) أشهر

750 ريال شهرياً لمدة (3) أشهر

يستفيد الباحث عن عمل المسجل في البرنامج تلقائيا عبر ربط ملفه الشخصي بفروع ومراكز الصندوق وبرامج التدريب الإلكتروني والخدمات الأخرى.

يجب أن تنطبق على الباحث عن عمل شروط الأهلية التالية:

1. أن يكون سعودي الجنسية.

2. أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن (10) أشهر خلال فترة تقديم الطلب أو خلال فترة صرف الإعانة.

3. يكون قادرًا على العمل وجادًا في البحث عنه.

4. أن يكون من الفئة العمرية (20-40) سنة

5. لا يكون موظفًا أو عاملًا في القطاع العام أو القطاع الخاص.

6. لا يصرف له معاش تقاعدي.

7. لا يصرف له أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.

8. لا يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي.

9. لا يكون طالبًا أو متدربًا في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.

10. لا يكون لديه نشاط تجاري.

11. لا يزيد الدخل الشهري أو الثروة عن الحد المانع للحصول على الإعانة.

12. ألا يكون سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل ويمكن قبول الطلب لمن سبق له الاستفادة، بشرط ألا تزيد مدة الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المحددة بخمسة عشر شهر.

ويجب تقديم الطلب بمراعاة إحدى المدتين الآتيتين:

– قبل مضي 24 شهرًا من تاريخ نهاية التدريب او التعليم.

– بعد مضي 24 شهرًا من تاريخ انتهاء العمل لمن سبق له العمل.