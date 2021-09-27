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مركز الأرصاد ينبه لهطول أمطار رعدية على عسير وجازان

مركز الأرصاد ينبه لهطول أمطار رعدية على عسير وجازان

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مركز الأرصاد ينبه لهطول أمطار رعدية على عسير وجازان

مركز الأرصاد ينبه لهطول أمطار رعدية على عسير وجازان
http://almnatiq.net/?p=1036658
المناطق - الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، صباح الاثنين، تنبيهًا متقدمًا بشأن حالة الطقس على منطقة عسير خلال الساعات المقبلة.

 

ونبّه المركز، إلى هطول أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية.

 

والمناطق المتأثرة بهذه الحالة المناخية، التي تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، هي مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب.

 

وفي تنبيه آخر، أفاد مركز الأرصاد بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

 

وتهطل الأمطار على محافظات الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وذلك حتى الساعة الثامنة مساءً.

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