من بينها حزب الله والمتمردين الحوثيين قائد عسكري إيراني بارز: طهران شكلت 6 جيوش في الخارج تنتظر من يفكر بمحاربتها

المناطق - الرياض:

هدد قائد عسكري إيراني بارز، من وصفهم بـ”الأعداء”، قائلاً بأن من يرغب في محاربة إيران، عليه أولا أن يهزم 6 جيوش شكلها الجنرال الراحل قاسم سليماني، خارج إيران.

وقال اللواء “غلام علي رشيد” قائد قوات “خاتم الأنبياء” في الحرس الثوري الإيراني، في لقاء بمناسبة إحياء الذكرى السنوية للحرب العراقية الإيرانية: بأن قاسم سليماني كشف قبل ثلاثة أشهر من وفاته بأنه قام بتنظيم 6 جيوش خارج الأراضي الإيرانية، وذلك بدعم الحرس الثوري وهيئة أركان الجيش”.

وأضاف رشيد نقلا عن تصريحات سليماني تلك: “الجيوش الست هي: جيش في لبنان باسم حزب الله، وحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين المحتلة، وجيش في سوريا، وجيش في العراق باسم الحشد الشعبي، والمتمردين الحوثيين في اليمن”.

وتابع أن “تلك الجيوش العقائدية والشعبية، الموجودة خارج إيران، أسهمت في الردع لبلدنا”، وفق ما نقلت وكالة “أنباء مهر” الإيرانية.

وهدد رشيد بالقول: “أي عدو يرغب في محاربة النظام الإيراني يجب أن يعبر هذه الجيوش الست”.

ونقل اللواء رشيد عن قاسم سليماني أيضا، قوله: “لقد أنشأت قناة بطول 1500 كلم وعرض ألف كم تصل حتى البحر المتوسط”، وذلك في معرض حديثه عن دور سليماني في قيادة الميليشيات المسلحة وتمهيد الأرضية للتحركات العسكرية الإيرانية في المنطقة.

وتؤكد تصريحات القيادي الإيراني صحة الاتهامات الدولية والإقليمية بتورط النظام الإيراني في دعم الميليشيات المسلحة بالمنطقة، وذلك بالاعتماد على برامج قوات الحرس الثوري في إدارة هذه الميليشيات، وخاصة فيلق “القدس” المسؤول عن العمليات العسكرية خارج الحدود الإيرانية.