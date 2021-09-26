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جريمة مروعة تهز اليمن.. 3 أشقاء يقتلون شقيقتهم خنقا في صنعاء

جريمة مروعة تهز اليمن.. 3 أشقاء يقتلون شقيقتهم خنقا في صنعاء
http://almnatiq.net/?p=1036665
محررو المناطق:

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مقتل شابة تدعى “شروق أحمد” على أيدي أشقائها، الذين خنقوها بأيديهم منهيين حياتها، في جريمة مروعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن 3 من أشقاء شروق بمعاونة ابن عمهم على خنقها وازهاق روحها، بعد اتهامها بجرم الشرف، ثم عمدوا بعد قتلها، إلى نقل جثتها إلى قرية الملحاء في محافظة ذمار، جنوب العاصمة اليمنية.

واتت تلك الجريمة في حينه بعد اتهام الفتاة بإقامة علاقة مع شاب في إحدى المناطق الريفية التابعة لصنعاء.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن القتلة هم كل من عبدالله أحمد مانع وغالب أحمد مانع ومحمد أحمد مانع وعبدالرزاق ناصر احمد مانع.

في المقابل، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة موسعة تحت وسم شروق أحمد، للمطالبة بوقف جرائم الشرف هذه والحد منها، ومحاسبة الفاعلين والمتورطين في إنهاء حياة الشابة اليمنية.

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