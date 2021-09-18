فوائد مذهلة لهذا المشروب.. يخفض نسبة السكر بالدم خلال 30 دقيقة

المناطق- وكالات:

كشفت دراسة، فوائد تناول جرعة واحدة من عصير الرمان، ودورها في خفض وتنظيم نسبة السكري في الدم.

ويبحث مرضى السكري عن المشروبات والأغذية التي تساعد على خفض نسبة السكر في الدم، لضمان إنتاج الأنسولين بشكل جيد، خاصة لمرضى السكري من النوع الثاني.

واختبرت الدراسة، التي انتشرت في مجلةCurrent Developments in Nutrition، بيانات 20 شخصا بعد تناول كوب من الماء وأشخاص آخرين لكوب من عصير الرمان مع 18.6 جراما من الجلوكوز و18.3 جراما من الفركتوز، حتى تتناسب مع محتوى السكر في عصير الرمان.

وبحسب ما ذكره موقع “روسيا اليوم”، اتضح من خلال الدراسة أن جميع المشتركين لم يغير تناول الماء مستويات السكر في الدم لديهم، ولوحظ توسط مستويات الأنسولين بعد 30 دقيقة من شرب عصير الرمان مقارنة بمياه السكر.

ويوفر عصير الرمان فوائد إضافية لمرضى السكري، وكان الاكتشاف الرئيسي من خلال الدراسة أن السكريات الموجودة في عصير الرمان على الرغم من تشابهها في خصائصها مع سكريات عصير الفاكهة الأخرى، لم تؤثر سلبا على مؤشرات مرض السكري، وأثبتت الدراسة قدرة عصير الرمان على تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين.