لا تمتنع عن الدهون نهائيًّا.. خبير تغذية روسي يقدم وصفة آمنة لإنقاص الوزن

المناطق - الرياض

حدّد خبير التغذية الروسي أليكسي كوفالكوف، القواعد الآمنة التي تساعد على خفض الوزن.

وقال كوفالكوف في حديث مع “روسيا اليوم”، إنّ النظام الغذائي لا يكفي وحده لتخفيض الوزن، لكن لابد أن يرافقه علاج جاد للتخلص من الوزن الزائد، والامتناع عن تناول الحلويات وممارسة الرياضة.

ونصح الخبير الروسي، بتقليل تناول كل مادة محتوية على السكر أو الامتناع عن تناولها مؤقتًا مثل البطاطا، الأرز الأبيض، الخبز بأنواعه، عصائر الفواكه، ويمكن استثناء الخضروات والعصائر الطازجة والعسل من هذه القاعدة، مع ممارسة النشاط البدني.

كما أكّد ضرورة ممارسة رياضة المشي يوميًّا على الأقل خمسة كيلومترات في اليوم، وهذا يكفي في المرحلة الأول، وبعد شهر سيفقد ما بين سبعة وثمانية كيلو جرامات من الوزن.

في الوقت نفسه، لا يُفضَّل الامتناع عن تناول الدهون نهائيًّا، حيث يؤدي إلى مشكلات صحية عند النساء منها حدوث خلل في إفراز الهرمونات بما فيها الاستروجين والبروجسترون، المسؤول عن الدورة الشهرية.