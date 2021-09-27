استشارية سلوك توضح أسباب تأخر النطق لدى الأطفال (فيديو)

أكّدت الدكتور أمل العوامي استشارية طب ونمو سلوك الأطفال، أن السبب الرئيسي لتأخر النطق لدى الطفل غير معروف.

وقالت خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج “سيدتي” على شاشة “روتانا خليجية”، أن السبب الأغلب هو تداخل جينات الطفل مع البيئة، بمعنى أنه إذا كانت جيناته بها قابلية للتأخر اللغوي وأن البيئة غير مثرية سيبدو الأمر واضحًا.

وأضافت: “إذا كانت الجينات ليس بها تأخر لغوي لكن بيئته فقيرة، ففي هذه الحالة قد يظهر التأخير”.

وأشارت إلى أنّ العنصر المهم وهو أن يكون الطفل قادرًا على السمع، باعتبار أن فقدان أو ضعف السمع يسبب تأخر النطق.

وأوضحت أن الطفل يجب ألا يعاني من شلل دماغي أو ضعف في العضلات، إلى جانب وجود اضطرابات نمائية ثانية قد تؤدي للتأخر، وبينها التوحد الذي وصته بأنه البعبع الذي يخيف الناس.

وأفادت بأنّ عدم تعرُّض الطفل للكلام بالطريقة السليمة والمفردات الغنية والمتكررة التي تساعده على زيادة مخزون الكلمات، فهو أمر يجعل كلامه محدودًا وقليلًا وغير ناضج، لا سيّما إذا كانت لديه قابلية جينية للتأخر اللغوي.