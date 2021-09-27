احدث الأخبار

استشارية سلوك توضح أسباب تأخر النطق لدى الأطفال (فيديو)
أبرز المواد
 لا تمتنع عن الدهون نهائيًّا.. خبير تغذية روسي يقدم وصفة آمنة لإنقاص الوزن
أبرز المواد
 فوائد مذهلة لهذا المشروب.. يخفض نسبة السكر بالدم خلال 30 دقيقة
أبرز المواد
 مركز الأرصاد ينبه لهطول أمطار رعدية على عسير وجازان
أبرز المواد
 جريمة مروعة تهز اليمن.. 3 أشقاء يقتلون شقيقتهم خنقا في صنعاء
أبرز المواد
 “هدف” يوضح خطوات التقديم للحصول على إعانة البحث عن عمل
أبرز المواد
 “الكمامة” تثير صراعًا علميًّا بين فرنسا والولايات المتحدة.. باحث يوضح السبب
أبرز المواد
 قائد عسكري إيراني بارز: طهران شكلت 6 جيوش في الخارج تنتظر من يفكر بمحاربتها
أبرز المواد
 الأسرار الثمانية لفقدان الوزن بطريقة صحية
أبرز المواد
 براءة اختراع.. شركة روسية تبتكر جهازًا لقياس مستوى السكر في الدم دون وخز
أبرز المواد
 أعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم.. وطرق تجنبها
أبرز المواد
 رئيس فايزر يفجر مفاجأة: الحياة تعود لطبيعتها في هذا الموعد.. وستطلب تطعيمًا سنويًا
أبرز المواد
استشارية سلوك توضح أسباب تأخر النطق لدى الأطفال (فيديو)

استشارية سلوك توضح أسباب تأخر النطق لدى الأطفال (فيديو)

أبرز المواد
لا تمتنع عن الدهون نهائيًّا.. خبير تغذية روسي يقدم وصفة آمنة لإنقاص الوزن

لا تمتنع عن الدهون نهائيًّا.. خبير تغذية روسي يقدم وصفة آمنة لإنقاص الوزن

أبرز المواد
فوائد مذهلة لهذا المشروب.. يخفض نسبة السكر بالدم خلال 30 دقيقة

فوائد مذهلة لهذا المشروب.. يخفض نسبة السكر بالدم خلال 30 دقيقة

أبرز المواد
مركز الأرصاد ينبه لهطول أمطار رعدية على عسير وجازان

مركز الأرصاد ينبه لهطول أمطار رعدية على عسير وجازان

أبرز المواد

استشارية سلوك توضح أسباب تأخر النطق لدى الأطفال (فيديو)

استشارية سلوك توضح أسباب تأخر النطق لدى الأطفال (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1036677

أكّدت الدكتور أمل العوامي استشارية طب ونمو سلوك الأطفال، أن السبب الرئيسي لتأخر النطق لدى الطفل غير معروف.

 

وقالت خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج “سيدتي” على شاشة “روتانا خليجية”، أن السبب الأغلب هو تداخل جينات الطفل مع البيئة، بمعنى أنه إذا كانت جيناته بها قابلية للتأخر اللغوي وأن البيئة غير مثرية سيبدو الأمر واضحًا.

 

وأضافت: “إذا كانت الجينات ليس بها تأخر لغوي لكن بيئته فقيرة، ففي هذه الحالة قد يظهر التأخير”.

 

وأشارت إلى أنّ العنصر المهم وهو أن يكون الطفل قادرًا على السمع، باعتبار أن فقدان أو ضعف السمع يسبب تأخر النطق.

 

وأوضحت أن الطفل يجب ألا يعاني من شلل دماغي أو ضعف في العضلات، إلى جانب وجود اضطرابات نمائية ثانية قد تؤدي للتأخر، وبينها التوحد الذي وصته بأنه البعبع الذي يخيف الناس.

 

وأفادت بأنّ عدم تعرُّض الطفل للكلام بالطريقة السليمة والمفردات الغنية والمتكررة التي تساعده على زيادة مخزون الكلمات، فهو أمر يجعل كلامه محدودًا وقليلًا وغير ناضج، لا سيّما إذا كانت لديه قابلية جينية للتأخر اللغوي.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*