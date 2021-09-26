المرور يكشف عن الوضعية القانونية للطفل في السيارة.. المقعد الأمامي أم الخلفي؟

المناطق - الرياض

تضع الإدارة العامة للمرور، سلسلة من القوانين والضوابط والشروط التي تهدف جميعها إلى المحافظة على السلامة العامة.

أحد هذه الضوابط تتعلق بوضع الطفل في السيارة، إذ يُمنع وضعه في المقعد الأمامي للمركبة، بينما يُلزم وضعه في المقعد المخصَّص له بالخلف، بما يضمن المحافظة على سلامته.

يحدّد المرور أيضًا، أنّه إذا كانت الحالة تستلزم المرافقة، بإمكان الراكب استخدام المقعد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المقعد المخصص.

إجمالًا، تؤكد إدارة المرور، أنّ السلامة المرورية بمفهومها الواسع تهدف إلى تبني كافة الخطط والبرامج واللوائح المرورية والإجراءات الوقائية للحد من وقوع الحوادث المرورية حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات وأمن البلاد ومقوماتها البشرية والاقتصادية.

ويتمثّل محور السلامة المرورية في ثلاثة عناصر، هي المركبة، الطريق، والعنصر البشري.

وسائل السلامة في المركبة هي “الإطارات” من حيث المقاس والنوعية والتحمل ومعدل السرعة وسنة الإنتاج وأماكن التخزين، و”المصابيح” من حيث الوضوح واللون ومستوى الإضاءة، و”الإشارات الضوئية” في المركبة الدالة على الانعطاف أو التنبيه، “المرايا العاكسة” لكشف الطريق، والمسّاحات، والمكابح وفرامل الوقوف، وأقفال الأبواب.

كما تتضمن أيضًا، إشارات الإنذار الصوتية والضوئية (التابلوه) كمؤشر الوقود والزيت والحرارة وعدّاد السرعة والبطارية الكهربائية، وحزام الأمان، ومساند الرأس، ومقاعد الأطفال، والوسادة الهوائية.