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بلومبرج: صناديق الثروة الإماراتية تدرس إمكانية الاستثمار بمبالغ طائلة في تركيا

بلومبرج: صناديق الثروة الإماراتية تدرس إمكانية الاستثمار بمبالغ طائلة في تركيا

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بلومبرج: صناديق الثروة الإماراتية تدرس إمكانية الاستثمار بمبالغ طائلة في تركيا

بلومبرج: صناديق الثروة الإماراتية تدرس إمكانية الاستثمار بمبالغ طائلة في تركيا
http://almnatiq.net/?p=1036691
المناطق - الرياض

قالت وكالة “بلومبرج”، إنّ صناديق الثروة الإماراتية تدرس إمكانية الاستثمار بمبالغ طائلة في تركيا.

 

الوكالة نقلت عن مصادر مطلعة – لم تسمها – قولها إنَّ صناديق الثروة الإماراتية، ومنها جهاز أبو ظبي للاستثمار “أديا” و”القابضة” ADQ، تبحث حاليًّا عن مشروعات في تركيا للاستثمار بمليارات الدولارات.

 

وبحسب أحد المصادر، فإنّ مؤسسة “القابضة” التي وصفتها الوكالة بأنها ثالث أكبر صندوق ثروة حكومي في أبو ظبي بعد “أديا” و”المبادلة”، تدرس إمكانية الاستثمار بمليار دولار في قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا المالية في تركيا.

 

وأشارت الوكالة أيضًا، حسبما نقلت عنها شبكة “روسيا اليوم”، أن من بين المؤسسات الإماراتية الأخرى التي تدرس إمكانية الاستثمار في تركيا، الشركة العالمية القابضة (IHC) وChimera Investments LLC المنتمية إلى مجموعة الشركات Royal Group.

 

وأوضحت المصادر أنَّ المحادثات بين صناديق الثروة الإماراتية المذكورة وشركات تركية تتواصل منذ أشهر.

وعقّبت الوكالة على التطورات بأنها جاءت بعدما أسمته “اختراقًا” في العلاقات بين البلدين، في أعقاب مكالمة في شهر أغسطس الماضي جمعت بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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