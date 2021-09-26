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متى يقول بابا وماما؟.. استشارية سلوك تحدد مراحل التطور اللغوي للطفل (فيديو)

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متى يقول بابا وماما؟.. استشارية سلوك تحدد مراحل التطور اللغوي للطفل (فيديو)

متى يقول بابا وماما؟.. استشارية سلوك تحدد مراحل التطور اللغوي للطفل (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1036706
المناطق - الرياض

قالت الدكتورة أمل العوامي استشارية طب ونمو سلوك الأطفال، إن بلوغ الطفل سن تسعة أشهر دون أن تكون هناك ملاغاة متبادلة فهذا يمثّل ناقوس خطر.

وأضافت خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج “سيدتي” على شاشة “روتانا خليجية”، أن الملاغاة تبدأ من عمر شهرين إلى أربعة أشهر، موضحة أن بلوغ الطفل سن أكثر من عام وأربعة أشهر دون أن ينطق بكلمة واحدة فهذا يعني وجود مشكلة.

وأشارت إلى أنّه مع بلوغ الطفل عمر السنتين يفترض أن يكون قادرًا قول كلمتين في كلمة واحدة، مشيرة إلى أنّ الطفل قد يتواصل مع المحيطين به بشكل “غير لغوي”، وهو أمر ضروري للطفل قبل إطلاق اللغة.

وأكّدت أن الطفل في البداية يتحدث بالملاغاة في عمر شهرين أو ثلاثة أشهر، بعدها مرحلة البلبلة مثل قول “ب ب ب” في عمر ستة أشهر، ثم يبدأ يقول “بابا – ماما” وهو في عمر التسعة أشهر، وفي عمر عام يقول “هذا بابا / هذه ماما”.

ونبّهت بأنّ الطفل إذا تأخّر في هذه المراحل العمرية، فمن المفضل أن يستشير المتخصصين في هذا المجال.

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