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دراسة حديثة: جائحة كورونا خفَّضت متوسط​ العمر بأكبر قدر منذ الحرب العالمية الثانية

دراسة حديثة: جائحة كورونا خفَّضت متوسط​ العمر بأكبر قدر منذ الحرب العالمية الثانية
http://almnatiq.net/?p=1036730
المناطق - الرياض

تسبّبت جائحة كورونا، في تراجع متوسط العمر المتوقع في 2020 بأكبر قدر منذ الحرب العالمية الثانية، حسبما أظهرت دراسة حديثة نشرتها جامعة أكسفورد.

وبيّنت الدراسة، التي أوردت وكالة رويترز نتائجها، تراجع متوسط الأعمار أكثر من ستة أشهر بالمقارنة بعام 2019 في 22 دولة من أصل 29 دولة تناولتها بالتحليل الدراسة التي شملت أوروبا والولايات المتحدة وتشيلي.

وحدث انخفاض في متوسط​العمر المتوقع في 27 دولة من أصل 29 دولة، فيما تبيّن أنّ معظم التراجعات في متوسط​العمر في مختلف البلدان يمكن أن تُعزى إلى الوفيات الرسمية الناتجة عن كوفيد 19.

وأفادت أحدث الإحصاءات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، بأنّ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا حول العالم منذ بدء الجائحة أربعة ملايين و748 ألفًا و59 حالة وفاة.

وفي الوقت نفسه، وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حول العالم 231 مليونًا و820 ألفًا و895 إصابة.

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