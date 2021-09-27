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عضو بالشورى تطالب “الاتصالات” بتحديد مدة استكمال تغطية الألياف الضوئية داخل المدن

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عضو بالشورى تطالب “الاتصالات” بتحديد مدة استكمال تغطية الألياف الضوئية داخل المدن

عضو بالشورى تطالب “الاتصالات” بتحديد مدة استكمال تغطية الألياف الضوئية داخل المدن
http://almnatiq.net/?p=1036741
المناطق - الرياض

دعت عضو مجلس الشورى الدكتورة منى الفضلي، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتحديد المدى الزمني لاستكمال تغطية الألياف الضوئية داخل المدن.

جاء ذلك خلال عقدها مجلس الشورى، اليوم الاثنين، ناقش خلالها التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441/ 1442هـ

كما طالبت الفضلي، خلال الجلسة، بتحديد مدة استكمال شبكات النطاق العريض اللاسلكي في القرى، وتعزيز توطين الوظائف وبيان المستويات الوظيفية للوظائف الموطنة.

في الوقت نفسه، طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري، وزارة الاتصالات بالعمل على إثراء المحتوى التقني العربي على منصاتها الإلكترونية، بما يواكب حجم المبادرات والبرامج التقنية النوعية التي تطلقها المملكة كأكبر مركز إقليمي للتقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعقدت جلسة اليوم الاثنين، بمشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبو ساق.

وكان المجلس، قد وافق خلال الجلسة تعديل عدد من مواد مشروع نظام الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، بينما تمسك بقراره بشأن مادة من مواد مشروع النظام.

وخلال الجلسة أيضًا، وافق المجلس على تعديل عدد من مواد مشروع نظام البريد فيما تمسك المجلس بقراره بشأن مادة من مواد مشروع النظام.

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