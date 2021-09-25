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أمر سام بالموافقة على إجازة تملك أراض واقعة ضمن مخطط صناعي في الشرقية

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أمر سام بالموافقة على إجازة تملك أراض واقعة ضمن مخطط صناعي في الشرقية

أمر سام بالموافقة على إجازة تملك أراض واقعة ضمن مخطط صناعي في الشرقية
http://almnatiq.net/?p=1036753
المناطق - واس:

صدر أمر سامٍ، بإجازة تملك الأراضي ضمن المخطط الصناعي رقم ( 1/697 ) المنطقة ( ج ) المعتمد من أمانة المنطقة الشرقية.

 

وكان الصك قد دُرس لدى فريق العمل الدائم في وزارة العدل المشكل بأمر سامٍ للنظر في تضرر أصحاب الشأن من إيقاف صكوك أراضيهم أو إلغائها.

 

وأسهمت جهود فريق العمل في إنهاء دراسة عدد من الصكوك، ورفع التوصيات في شأنها.

 

تأتي هذه المعالجات في إطار رفع الضرر عن حسني النية، مع عدم الإخلال بالإجراءات النظامية التي تتخذها الجهات المختصة حيال محاسبة المتورطين في إصدار الصكوك المخالفة.

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