أمريكا تخير إيران بين السماح لمفتشين بدخول منشأة نووية مثيرة للجدل أو فرض عواقب

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http://almnatiq.net/?p=1036776
المناطق - الرياض

أكّدت واشنطن، أنه يجب على إيران منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حق الوصول إلى ورشة عمل في مجمع تساي كرج لإعادة تركيب الكاميرات وفقا لما تم الاتفاق عليه أو مواجهة إجراء دبلوماسي من قبل المجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقد اليوم الاثنين، قال خلاله الممثل الأمريكي: “ندعو إيران إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول المطلوب دون مزيد من التأخير”.

وأضاف: “إذا لم تفعل إيران ذلك فسنجري مشاورات مكثفة مع أعضاء مجلس المحافظين الآخرين خلال الأيام المقبلة بشأن الرد المناسب”.

وكانت الوكالة الدولية قد أعلنت أمس الأحد، أنَّ إيران منعت مفتشيها من دخول منشأة كرج النووية، معتبرة أن طهران تقاعست عن الوفاء الكامل بشروط اتفاق أبرمته معها قبل أسبوعين يسمح لمفتشيها بصيانة أجهزة المراقبة في البلاد.

وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أنّ إيران سمحت لمفتشيها باستبدال بطاقات الذاكرة في معظم المعدات والأجهزة وفقا لما اتفق عليه الجانبان في 12 سبتمبر الجاري، إلا أنها لم تسمح بحدوث ذلك في ورشة تصنع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع شركة تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي الإيرانية في مدينة كرج.

وصرح المدير العام رفائيل جروسي بأنّ قرار إيران عدم السماح للوكالة بدخول ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج يتناقض مع الشروط المتفق عليها للبيان المشترك الصادر يوم 12 سبتمبر الجاري.

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