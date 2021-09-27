استشارية طب أطفال تحذر من استخدام هذه الكلمات مع الطفل (فيديو)

محررو المناطق:

حددت الدكتورة أمل العوامي، استشارية طب ونمو سلوك الأطفال، سن الـ 9 أشهر لدق ناقوس خطر، إذ ظل الطفل دون ملاغاة أو نطق.

وقالت “العوامي” في تصريحات متلفزة، إن الطفل يبدأ في الملاغاة بعمر الشهرين إلى 4 أشهر، وإذا وصل الطفل إلى عمر السنة من دون أن ينطق ولا كلمة فهذا يعتبر ناقوس خطر، وكذلك بعمر السنتين إذا لم يستطع الطفل أن يقول جملة من كلمتين فهذه الأمور تدل على وجود مشكلة.

وأضافت: “قبل الكلام اللفظي يتواصل الطفل مع محيطه بشكل غير لفظي من خلال بعض الإشارات وذلك التواصل ضروري جدا للأطفال”، مشددة على أهمية الحديث مع الأطفال لتنمية لغتهم ومهاراتهم وليس فقط الحديث عن الألوان والأرقام.

وتابعت: “ولكن الحديث العادي مثل الكلام المتواصل والكلام في الحياة اليومية وكذلك قراءة الكتب ومشاركة القصص معهم يزيد من مهاراتهم اللغوية”.