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مقتل 58 حوثيًّا في معارك مأرب وشبوة خلال آخر 24 ساعة

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مقتل 58 حوثيًّا في معارك مأرب وشبوة خلال آخر 24 ساعة

مقتل 58 حوثيًّا في معارك مأرب وشبوة خلال آخر 24 ساعة
http://almnatiq.net/?p=1036790
المناطق - الرياض

أفادت مصادر عسكرية يمنية، بمقتل 58 عنصرًا من مسلحي ميليشا الحوثي الإيرانية الإرهابية في معارك مأرب وشبوة خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة، قد أفاد بأنّ الجيش أخمد عملية هجومية لميليشيا الحوثي في الكسارة، ما أسفر عن سقوط غالبية العناصر الحوثية بين قتيل وجريح وأسير.

وفيما لاذ من تبقى من العناصر الحوثية بالفرار، فقد أكّد المركز الإعلامي أنّ جثث عناصر الميليشيات ظلّت متناثرة عند خطوط التماس.

وكانت الساعات الماضية، قد شهدت تجددًا في المعارك في محيط مأرب، وتكبّدت خلالها الميليشيات الحوثية خسائر ضخمة، بعدما شنّت مقاتلات التحالف العربي ضربات قوية هناك.

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