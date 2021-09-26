مواطن يفقد نصف مليون ريال بسبب مكالمة هاتفية من محتال

محررو المناطق:

تعرض مواطن أربعيني، لعملية نصب في أقل من دقيقة من قبل محتال ادعى أنه يعمل موظفا في أحد البنوك، نجح خلالها الأخير في الاستيلاء على 500 ألف ريال، من حساب المواطن.

القصة بدأت بتلقي المواطن، مكالمة هاتفية من شخص أكد أنه موظف من إدارة البنك، وادعى أن حساب الأول في حاجة لتحديث البيانات، قبل أن يطلب منه تزويده برقم الآيبان والرقم السري، وفقًا لـ”الوطن”.

بالفعل منحه المواطن البيانات التي طلبها المحتال، وبعد أقل من دقيقة طلب المحتال رقم الكود المرسل على جوال المواطن، فبادر الأخير بإعطائه رقم الكود، ولم تمر ثوان معدودة إلى أن وجد المواطن أن كل أمواله جرى تحويلها إلى حساب آخر.

وبحسب المستشار القانوني، عبدالرحمن آل شيبان، فإن المجني عليه اتجه فورًا إلى البنك وأخبر مسؤوليه بأنه تعرض لعملية احتيال، جرى على إثرها سحب أمواله وتحويلها إلى حساب مؤسسة تابعة لامرأة، لكن البنك أبلغ المواطن بأنه خالف التعليمات بإبلاغ شخص مجهول عن البيانات الخاصة بحسابه، وأن عليه التوجه إلى مركز الشرطة لتقديم بلاغ.

وأضاف آل شيبان، أن الشرطة اتخذت كل الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجرى إيقاف حساب المواطن وحساب المؤسسة التي تم التحويل على حسابها، ولا زالت الإجراءات مستمرة لاسترداد أموال المواطن.