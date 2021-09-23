احدث الأخبار

17 فرصة لاستثمارات المستقبل.. الهند تتطلع لتعزيز شراكتها مع المملكة
أبرز المواد
 الإصابات ترتفع من جديد.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 الخميس.. انطلاق الموسم الرياضي الـ 12 لاتحاد الجامعات برعاية وزير التعليم
أبرز المواد
 شخص يقذف الرئيس الفرنسي بجسم كروي أثناء زيارته معرض في ليون (فيديو)
أبرز المواد
 مواطن يفقد نصف مليون ريال بسبب مكالمة هاتفية من محتال
أبرز المواد
 مقتل 58 حوثيًّا في معارك مأرب وشبوة خلال آخر 24 ساعة
أبرز المواد
 استدعاء 5 مشاهير لمخالفتهم ضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة
أبرز المواد
 أمريكا تخير إيران بين السماح لمفتشين بدخول منشأة نووية مثيرة للجدل أو فرض عواقب
أبرز المواد
 استشارية طب أطفال تحذر من استخدام هذه الكلمات مع الطفل (فيديو)
أبرز المواد
 أمر سام بالموافقة على إجازة تملك أراض واقعة ضمن مخطط صناعي في الشرقية
أبرز المواد
 دراسة حديثة: جائحة كورونا خفَّضت متوسط​ العمر بأكبر قدر منذ الحرب العالمية الثانية
أبرز المواد
 عضو بالشورى يطالب بربط حوافز دعم الطاقة بالالتزام بترشيد الاستهلاك
محليات
17 فرصة لاستثمارات المستقبل.. الهند تتطلع لتعزيز شراكتها مع المملكة

17 فرصة لاستثمارات المستقبل.. الهند تتطلع لتعزيز شراكتها مع المملكة

أبرز المواد
الإصابات ترتفع من جديد.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

الإصابات ترتفع من جديد.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

أبرز المواد
الخميس.. انطلاق الموسم الرياضي الـ 12 لاتحاد الجامعات برعاية وزير التعليم

الخميس.. انطلاق الموسم الرياضي الـ 12 لاتحاد الجامعات برعاية وزير التعليم

أبرز المواد
شخص يقذف الرئيس الفرنسي بجسم كروي أثناء زيارته معرض في ليون (فيديو)

شخص يقذف الرئيس الفرنسي بجسم كروي أثناء زيارته معرض في ليون (فيديو)

أبرز المواد

17 فرصة لاستثمارات المستقبل.. الهند تتطلع لتعزيز شراكتها مع المملكة

17 فرصة لاستثمارات المستقبل.. الهند تتطلع لتعزيز شراكتها مع المملكة
http://almnatiq.net/?p=1036801
المناطق - الرياض

أبدت الهند، تطلعها لتعزيز الشراكة مع المملكة في 17 فرصة لاستثمارات المستقبل، منها مجالات التقنيات الجديدة والطاقة والغذاء والتنمية المستدامة.

عبّر عن ذلك الدكتور أوصاف سعيد السفير الهندي لدى المملكة، الذي تحدث لصحيفة الشرق الأوسط، قائلًا استثمارات المملكة السعودية في بلاده تجاوزت 3.3 مليار دولار، وذلك بعد ضخ استثمارات جديدة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة للمملكة في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وأشار السفير إلى توسُّع عدد ونطاق الاستثمارات الهندية في المملكة بسرعة لتصل إلى 1.5 مليار دولار.

وأوضح أنَّ العلاقات الاقتصادية بين البلدين بمثابة نقطة ارتكاز لعمق وتنوع مشاركة متعددة الأوجه.

وبرزت الهند، وفق السفير، خلال النصف الأول من عام 2021 كثاني أكبر شريك تجاري مع المملكة بواقع تجارة ثنائية بلغت 14.87 مليار دولار، وذلك على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والتقلبات في سوق النفط.

وأكد “سعيد”، أنّ البلدين أظهرا إرادتهما ومرونتهما لتوجيه النمو الاقتصادي الثنائي إلى آفاق جديدة، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات المتبادلة.

في الوقت نفسه، أكّد السفير أن الشركات الهندية يمكنها الاستفادة من الفرص العديدة الناشئة في المملكة، حيث يتم تنفيذ برنامج رؤية 2030 بنجاح، وإنشاء مشروعات ضخمة مثل نيوم، والقدية، ومشروع البحر الأحمر السياحي، وأمالا، حيث بمقدور الشركات الهندية أن تبرز كشريكة تنموية رئيسية للمملكة، من خلال مشاركة المعارف والتقنيات والخبرات.

روابط ذات صلة

“التجارة”: جولات ميدانية مكثفة للرقابة على عروض وتخفيضات اليوم الوطني ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية

“التجارة”: جولات ميدانية مكثفة للرقابة على عروض وتخفيضات اليوم الوطني ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية
لماذا يهدد متحور “دلتا” العالم؟.. خبير أمراض معدية يكشف الأسباب

لماذا يهدد متحور “دلتا” العالم؟.. خبير أمراض معدية يكشف الأسباب
وزير الخارجية: نعمل مع الشركاء على ضمان حفاظ طالبان على التزامتها

وزير الخارجية: نعمل مع الشركاء على ضمان حفاظ طالبان على التزامتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*