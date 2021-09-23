17 فرصة لاستثمارات المستقبل.. الهند تتطلع لتعزيز شراكتها مع المملكة

المناطق - الرياض

أبدت الهند، تطلعها لتعزيز الشراكة مع المملكة في 17 فرصة لاستثمارات المستقبل، منها مجالات التقنيات الجديدة والطاقة والغذاء والتنمية المستدامة.

عبّر عن ذلك الدكتور أوصاف سعيد السفير الهندي لدى المملكة، الذي تحدث لصحيفة الشرق الأوسط، قائلًا استثمارات المملكة السعودية في بلاده تجاوزت 3.3 مليار دولار، وذلك بعد ضخ استثمارات جديدة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة للمملكة في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وأشار السفير إلى توسُّع عدد ونطاق الاستثمارات الهندية في المملكة بسرعة لتصل إلى 1.5 مليار دولار.

وأوضح أنَّ العلاقات الاقتصادية بين البلدين بمثابة نقطة ارتكاز لعمق وتنوع مشاركة متعددة الأوجه.

وبرزت الهند، وفق السفير، خلال النصف الأول من عام 2021 كثاني أكبر شريك تجاري مع المملكة بواقع تجارة ثنائية بلغت 14.87 مليار دولار، وذلك على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والتقلبات في سوق النفط.

وأكد “سعيد”، أنّ البلدين أظهرا إرادتهما ومرونتهما لتوجيه النمو الاقتصادي الثنائي إلى آفاق جديدة، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات المتبادلة.

في الوقت نفسه، أكّد السفير أن الشركات الهندية يمكنها الاستفادة من الفرص العديدة الناشئة في المملكة، حيث يتم تنفيذ برنامج رؤية 2030 بنجاح، وإنشاء مشروعات ضخمة مثل نيوم، والقدية، ومشروع البحر الأحمر السياحي، وأمالا، حيث بمقدور الشركات الهندية أن تبرز كشريكة تنموية رئيسية للمملكة، من خلال مشاركة المعارف والتقنيات والخبرات.