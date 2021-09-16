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شخص يقذف الرئيس الفرنسي بجسم كروي أثناء زيارته معرض في ليون (فيديو)

شخص يقذف الرئيس الفرنسي بجسم كروي أثناء زيارته معرض في ليون (فيديو)

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شخص يقذف الرئيس الفرنسي بجسم كروي أثناء زيارته معرض في ليون (فيديو)

شخص يقذف الرئيس الفرنسي بجسم كروي أثناء زيارته معرض في ليون (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1036803
محررو المناطق:

تعرض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، لاعتداء جديد من قبل أحد الأشخاص، بعد أن قذفه بجسم كروي، أثناء زيارته معرض في ليون.

وأظهر مقطع فيديو يرصد الواقعة، كيف قام أحد الأشخاص بضرب الرئيس الفرنسي بجسم يشبه الكرة الصغيرة أثناء مروره بجانبه، فيما ألقى الأمن الفرنسي، القبض على المعتدي.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها إيمانويل ماكرون هدفا لرمي البيض، ففي عام 2017، استهدف ماكرون بالفعل ببيضة أصابت رأسه، عندما كان في زيارة لمعرض زراعي.

 

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