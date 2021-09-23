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الخميس.. انطلاق الموسم الرياضي الـ 12 لاتحاد الجامعات برعاية وزير التعليم

الخميس.. انطلاق الموسم الرياضي الـ 12 لاتحاد الجامعات برعاية وزير التعليم

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الخميس.. انطلاق الموسم الرياضي الـ 12 لاتحاد الجامعات برعاية وزير التعليم

الخميس.. انطلاق الموسم الرياضي الـ 12 لاتحاد الجامعات برعاية وزير التعليم
http://almnatiq.net/?p=1036806

يرعى وزير التعليم، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، يوم الخميس المقبل، حفل انطلاق الموسم الرياضي الـ 12 للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية بمقر جامعة الملك عبدالعزيز، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبد الرحمن اليوبي، ورئيس الاتحاد الدكتور خالد بن صالح المزيني، وعميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز مسعود القحطاني، والأمين العام الدكتور عبدالإله بن أحمد الصلوي، ومسؤولي الاتحاد وعمداء شؤون الطلاب في الجامعات المشاركة.

وثمن رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، إقامة هذه التظاهرة الرياضية التي تجمع أبنائنا الطلاب من الجامعات السعودية، التي تحظى برعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ودعمه ومتابعته لمختلف الأنشطة الرياضية الجامعية، التي تساهم في رفع مستوى التنافس الرياضي بين طلاب جامعاتنا السعودية واكتشاف المواهب، بما يكفل الارتقاء بمستوى الرياضة الجامعية وإعداد الطالب الجامعي بدنيا وعقليا ومهاريا، ليكون مؤهلا وقادرا على أداء الواجبات ومتطلبات العمل لتحقيق التنمية المستقبلية وتلبية احتياجات المجتمع.

كما رحب رئيس الجامعة، بجميع الوفود المشاركة في البطولة من طلاب وإداريين وفنيين متمنيا التوفيق لهم في منافسات بطولة التايكوندو بجامعة الملك عبدالعزيز.

من جانبه، رحبّ رئيس اتحاد الجامعات الدكتور خالد المزيني بوزير التعليم، مثمناً رعايته لانطلاق الموسم الرياضي الـ ١٢، وعد الرعاية امتداداً لدعم معاليه الدائم ومتابعته الدؤوبة لبرامج ونشاطات اتحاد الجامعات والذي يعد رافداً قوياً للرياضة السعودية.

ونوّه المزيني بالتعاون الكبير الذي يجده الاتحاد من  رؤساء الجامعات السعودية والمسؤولين عن الأنشطة الرياضية في الجامعات، مبيناً أنه تم تهيئة جميع الأمور التنظيمية المتعلقة بالمسابقات وتوفير البيئة المناسبة للطلاب وكذلك الطالبات لممارسة الرياضة الجامعية النسائية بكافة فعالياتها.

وسيقام حفل الافتتاح بالقرية الرياضية بالجامعة وسيتضمن عدد من الكلمات وعرض وثائقي عن الاتحاد، يليه استعراض وفود الجامعات والكليات المشاركة في البطولة الأولى (التايكوندو) ثم استعراض حي لألعاب ومهارات التايكوندو فأوبريت غنائي بعنوان (الوطن).

وعقب الحفل تنطلق منافسات البطولة التي تستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة ١٠٥ لاعبين يمثلون ١٧ جامعة هي الجامعة الإسلامية، جامعة تبوك، جامعة أم القرى، جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك سعود، جامعة الطائف، جامعة الباحة، جامعة الأمير محمد بن فهد، جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، كلية ابن سينا الأهلية، جامعة القصيم، جامعة الملك فيصل، جامعة الملك خالد، جامعة طيبة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة جدة، جامعة اليمامة.

وستشمل مسابقات اليوم الأول (الخميس) المنافسة في 4 أوزان هي (54 – 58 – 63 – 68) كجم، فيما ستكون في اليوم الثاني (الجمعة) في أوزان: (74 – 80 – 87 – 87 +) كجم، وتختتم السبت المقبل البطولة بإقامة نهائيات جميع الأوزان وتتويج الفائزين.

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