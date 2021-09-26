الباحة تتصدر..هذه أكثر المناطق في نسبة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا بالمملكة

محررو المناطق:

تصدرت منطقة الباحة قائمة المناطق الحاصل سكانها على جرعتين من لقاح كورونا بنسبة 67.3%، فيما جاءت منطقة الرياض في الترتيب الثاني بنسبة 66.5%، يليها المنطقة الشرقية بنسبة 65.8% في الترتيب الثالث، بينما جاءت منطقة مكة المكرمة بنسبة 58.7%، في الترتيب الثالث.

وجاء ترتيب المناطق الباقية كالتالي: منطقة عسير بنسبة 56.5%، يليها منطقة القصيم بنسبة 55.9%، ثم منطقة تبوك بنسبة 54.1%، ثم منطقة جازان بنسبة 54.1%، ثم منطقة حائل بنسبة 51.5%، ثم منطقة المدينة المنورة بنسبة 51.0%، يليها منطقة الحدود الشمالية بنسبة 51.0%، ثم منطقة الجوف بنسبة 49.4%، بينما احتلت منطقة نجران مؤخرة الترتيب بنسبة 49.3%.

وكانت وزراة الصحة قد كشفت، اليوم الإثنين، تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 78 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 536،028.

وكانت وزارة الصحة قد أوصت جميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بسرعة حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.