توقف خدمات تطبيق المراسلة “سيغنال” في مناطق واسعة من العالم

المناطق - وكالات:

تعرض تطبيق “سيغنال” المتخصص في المراسلة لعطل، ليلة الاثنين، وهو ما أدى إلى توقف خدماته في مناطق واسعة من العالم.

وقال التطبيق إن حدوث عطل في خدمات الاستضافة أثر على جزء من خدماته، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وذكر موقع “داون ديتكتر” أنه تم تسجيل أعطال في خدمة التطبيق، طالت الولايات المتحدة، وأوروبا وهونغ كونغ ومناطق أخرى.

وأشار إلى أن العطل بدأ في الساعة 03:05 بتوقيت غرينيتش، وهو ما أدى إلى حالات توقف موضعية في خدمات أخرى، فيما عادت خدمات المراسلة إلى طبيعتها على نطاق واسع عند الساعة 07:00 بتوقيت غرينيتش.

وكتبت “سيغنال” عبر موقع “تويتر”، إن خدمة المراسلة عادت لدى 99 % من المستخدمين، وأن العمل متواصل لإعادتها للنسبة المتبقية. وتقدم التطبيق باعتذار عن الإزعاج الناجم عن هذا العطل.