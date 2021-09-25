احدث الأخبار

خبر سار من نادي الصقور لعشاق صيد الحباري بالمملكة
محليات
 أمير منطقة القصيم: اليوم الوطني هو يوم وحدة القلوب لشعب المملكة
المناطق
 رسميا.. نقل ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تحذّر من منتجي مكياج لتسببهم في مخاطر صحية للمستهلك
محليات
 لمنع الإصابة بأمراض القلب.. نصائح ذهبية لتجنب ارتفاع مستويات الكوليسترول
منوعات
 توقف خدمات تطبيق المراسلة “سيغنال” في مناطق واسعة من العالم
علوم وتكنولوجيا
 الباحة تتصدر.. هذه أكثر المناطق في نسبة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا بالمملكة
منوعات
 موافقة شفهية من الفرنسي رودي جارسيا لتدريب النصر
أبرز المواد
 نهاية العام.. المملكة تطلق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية
أبرز المواد
 مركز الملك عبد العزيز ينظم لقاء عن “الحوارات الأسرية” بالتعاون مع “التنمية الاجتماعية”
محليات
 17 فرصة لاستثمارات المستقبل.. الهند تتطلع لتعزيز شراكتها مع المملكة
أبرز المواد
 الإصابات ترتفع من جديد.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
خبر سار من نادي الصقور لعشاق صيد الحباري بالمملكة

خبر سار من نادي الصقور لعشاق صيد الحباري بالمملكة

محليات
أمير منطقة القصيم: اليوم الوطني هو يوم وحدة القلوب لشعب المملكة

أمير منطقة القصيم: اليوم الوطني هو يوم وحدة القلوب لشعب المملكة

المناطق
رسميا.. نقل ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل

رسميا.. نقل ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تحذّر من منتجي مكياج لتسببهم في مخاطر صحية للمستهلك

“الغذاء والدواء” تحذّر من منتجي مكياج لتسببهم في مخاطر صحية للمستهلك

محليات

خبر سار من نادي الصقور لعشاق صيد الحباري بالمملكة

خبر سار من نادي الصقور لعشاق صيد الحباري بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=1036867

أعلن نادي الصقور أنه سيتم السماح بصيد الحبارى خلال الفترة من 1 نوفمبر 2021م، وحتى 31 يناير 2022 م.

وقال النادي: ” بناءً على ما ورد من استفسارات لنادي الصقور السعودي تتعلق بالسماح بصيد الحبارى، يعلن النادي أنه سيتم السماح بالصيد خلال الفترة من 1 نوفمبر 2021م، وحتى 31 يناير 2022 م”.

ضوابط صيد الحبارى

وأوضح النادي أن السماح سيكون مقتصرًا على الصيد بالصقور فقط، وليس باستخدام أي نوع من أنواع الأسلحة النارية.

وأكد ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح التنفيذية المتعلقة بالصيد الصادرة من الجهات المختصة، والابتعاد عن المواقع المعلن منع الصيد فيها التي جاءت في اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية التي أعلن عنها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

وأشار النادي إلى أن جهات الضبط المختصة ستعمل على تطبيق الأنظمة واللوائح بحق كل من يخالف تعليمات الصيد الصادرة من الجهات المعنية.

روابط ذات صلة

“الحياة الفطرية” تصدر تراخيص طرح الصقور.. وهذه الضوابط والمعايير

“الحياة الفطرية” تصدر تراخيص طرح الصقور.. وهذه الضوابط والمعايير
بعد إقامته لأول مرة بالمملكة.. «مزاد الصقور الدولي» يحقق مبيعات قياسية بقيمة 10 ملايين ريال

بعد إقامته لأول مرة بالمملكة.. «مزاد الصقور الدولي» يحقق مبيعات قياسية بقيمة 10 ملايين ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*