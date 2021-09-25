احدث الأخبار

رسميا.. نقل ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تحذّر من منتجي مكياج لتسببهم في مخاطر صحية للمستهلك
محليات
 لمنع الإصابة بأمراض القلب.. نصائح ذهبية لتجنب ارتفاع مستويات الكوليسترول
منوعات
 توقف خدمات تطبيق المراسلة “سيغنال” في مناطق واسعة من العالم
علوم وتكنولوجيا
 الباحة تتصدر.. هذه أكثر المناطق في نسبة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا بالمملكة
منوعات
 موافقة شفهية من الفرنسي رودي جارسيا لتدريب النصر
أبرز المواد
 نهاية العام.. المملكة تطلق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية
أبرز المواد
 مركز الملك عبد العزيز ينظم لقاء عن “الحوارات الأسرية” بالتعاون مع “التنمية الاجتماعية”
محليات
 17 فرصة لاستثمارات المستقبل.. الهند تتطلع لتعزيز شراكتها مع المملكة
أبرز المواد
 الإصابات ترتفع من جديد.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 الخميس.. انطلاق الموسم الرياضي الـ 12 لاتحاد الجامعات برعاية وزير التعليم
أبرز المواد
 شخص يقذف الرئيس الفرنسي بجسم كروي أثناء زيارته معرض في ليون (فيديو)
أبرز المواد
رسميا.. نقل ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل

رسميا.. نقل ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل

أبرز المواد
“الغذاء والدواء” تحذّر من منتجي مكياج لتسببهم في مخاطر صحية للمستهلك

“الغذاء والدواء” تحذّر من منتجي مكياج لتسببهم في مخاطر صحية للمستهلك

محليات
لمنع الإصابة بأمراض القلب.. نصائح ذهبية لتجنب ارتفاع مستويات الكوليسترول

لمنع الإصابة بأمراض القلب.. نصائح ذهبية لتجنب ارتفاع مستويات الكوليسترول

منوعات
توقف خدمات تطبيق المراسلة “سيغنال” في مناطق واسعة من العالم

توقف خدمات تطبيق المراسلة “سيغنال” في مناطق واسعة من العالم

علوم وتكنولوجيا

رسميا.. نقل ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل

رسميا.. نقل ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل
http://almnatiq.net/?p=1036868

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم نقل مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وقالت اللجنة في بيان عبر الموقع الرسمي للاتحاد اليوم الاثنين: ” قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نقل مواجهة ‎الاتحاد والأهلي ضمن مباريات الجولة (7)، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة “.

والمقرر إقامة المباراة يوم الجمعة المقبل عند الساعة 8:20 مساءً، وذلك بعد زيارة المنشأة من قبل فريق من الرابطة بالتنسيق مع إدارة المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة للوقوف على جاهزية ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وكذلك لرغبة نادي الاتحاد مستضيف المباراة، حسب بيان اللجنة.

روابط ذات صلة

شاهد.. محلل رياضي: مستويات الأهلي خادعة.. وعلى الاتحاد إصلاح أخطاؤه قبل ديربي جدة

شاهد.. محلل رياضي: مستويات الأهلي خادعة.. وعلى الاتحاد إصلاح أخطاؤه قبل ديربي جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*