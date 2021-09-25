رسميا.. نقل ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم نقل مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وقالت اللجنة في بيان عبر الموقع الرسمي للاتحاد اليوم الاثنين: ” قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نقل مواجهة ‎الاتحاد والأهلي ضمن مباريات الجولة (7)، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة “.

والمقرر إقامة المباراة يوم الجمعة المقبل عند الساعة 8:20 مساءً، وذلك بعد زيارة المنشأة من قبل فريق من الرابطة بالتنسيق مع إدارة المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة للوقوف على جاهزية ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وكذلك لرغبة نادي الاتحاد مستضيف المباراة، حسب بيان اللجنة.