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“الغذاء والدواء” تحذّر من منتجي مكياج لتسببهم في مخاطر صحية للمستهلك

“الغذاء والدواء” تحذّر من منتجي مكياج لتسببهم في مخاطر صحية للمستهلك

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“الغذاء والدواء” تحذّر من منتجي مكياج لتسببهم في مخاطر صحية للمستهلك

“الغذاء والدواء” تحذّر من منتجي مكياج لتسببهم في مخاطر صحية للمستهلك
هيئة الغذاء والدواء
http://almnatiq.net/?p=1036875
محررو المناطق

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجي مكياج لاحتوائهما على نسبة عالية من مادتي الرصاص والزرنيخ تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم (SFDA.CO/GSO 1943:2016)، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من هذه المواد قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

وأوضحت “الهيئة” أن المنتج الأول يحمل اسم “أحمر خدود Nitrq Beauty 4 colors blusher 01” بتاريخ صلاحية 06/2024، فيما يحمل المنتج الثاني اسم “أحمر خدود مطفي سينمائي Nitrq Beauty Matt Touch 6 colors matt blusher 01” بتاريخ صلاحية 10/2024، من إنتاج مصنع (Shinuo Cosmetics Co.,Ltd)..

وأكدت “الغذاء والدواء”  أن التعرض لمستويات عالية من الرصاص قد يسبب الإصابة بفقر الدم وارتفاع الضغط وأمراض الكلى وأمراض الأعصاب، في حين يؤدي التعرض لفترات طويلة من معدن الزرنيخ إلى تراكمه في الجلد والشعر والأظافر، ويمكن أن يؤدي إلى التهاب الجلد وفرط التصبغ وفقدان الشهية، وأعراض أشد خطورة كلما زادت فترة التعرض.

ونصحت “الهيئة” المستهلكين بعدم استخدام المنتجين المعلن عنهما، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منهما، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وأشارت الهيئة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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