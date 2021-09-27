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وزير خارجية اليمن: ميليشيات الحوثي رفضت كل المبادرات لإحلال السلام

وزير خارجية اليمن: ميليشيات الحوثي رفضت كل المبادرات لإحلال السلام
وزير الخارجية اليمني
http://almnatiq.net/?p=1036883

أكد وزير خارجية اليمن، أحمد عوض بن مبارك، الاثنين، أن حكومة بلاده الشرعية قدمت العديد من التنازلات من أجل السلام، وأن ميليشيات الحوثي وبأمر من إيران رفضت كل المبادرات السلمية.

وقال في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحكومة الشرعية مدت يدها للسلام عدة مرات لتجنيب اليمنيين الدمار، مشيرًا إلى أن تصعيد الحوثيين في مأرب يعطي صورة واضحة عن نوايا ميليشا الحوثي وموقفها من السلام.

كما أضاف “قبلنا بكافة مبادرات السلام في اليمن لا سيما مبادرة المملكة”، مؤكداً على أهمية تنفيذ الشقين الأمني والعسكري لاتفاق الرياض، وقال أن الحوثيون يمارسون سلوكيات داعش والقاعدة وترتكب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان.

كما أشار وزير الخارجية اليمني إلى أن الحكومة ملتزمة بكافة قرارات مجلس الأمن، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على الانقلابيين الحوثيين ورعاتهم.

وبين الوزير اليمني، أن اليمنيون يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة منذ انقلاب الحوثيين، وأن خطر المجاعة يهدد الملايين من الشعب اليمني، ودعا إلى العمل على إنهاء الكارثة المحتملة بسبب خزان النفط صافر.

 

 

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