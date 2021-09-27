أمطار رعدية وعوالق ترابية.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

محررو المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس غدًا الثلاثاء على المملكة، تأثر أجزاء من شمال وشرق ووسط المملكة بالعوالق الترابية مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، بينما يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق جيزان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وقال المركز الوطني للأرصاد :”قد تكون الفرصة مهيأة لتكون خلايا من السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، فيما تنشط الرياح على شمال ووسط البحر الأحمر مما يؤدي إلى ارتفاع الموج”.

ولفت مركز الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

كما توقع أن تكون الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.