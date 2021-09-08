العواد يكشف سبب المعدلات المنخفضة في الأداء ببعض المؤسسات (فيديو)

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قال الدكتور عبد العزيز العواد نائب رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض، إن برنامج قياس الارتباط الوظيفي هو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني الذي بدأ عام 2017.

وأضاف العواد خلال مقابلة مع قناة الإخبارية، أن الارتباط الوظيفي يعتنى بقياس مدى ارتباط الموظف مع وظيفته، عطائه، اهتمامه بسمعة المنشأة التي يعمل بها.

وتابع أن بعض المؤسسات أخذت معدلات منخفضة في الأداء بسبب ضعف القيادة في المؤسسة.