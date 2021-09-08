احدث الأخبار

الإمارات: استفزازات مليشيات الحوثي وعدوانها يعرقل السلام في اليمن
أبرز المواد
 شرطة المنطقة الشرقية: القبض على فتاتين خالفتا الذوق العام وتطبيق العقوبات النظامية بحقهما (فيديو)
محليات
 أمير الشرقية يشيد بالتطور الكبير الذي يعيشه قطاع النقل
أبرز المواد
 موقف إنساني من معلمة تفاجأت بقدوم عاملتها “حامل” من أوغندا..ماذا فعلت؟ (فيديو)
محليات
 وزير خارجية اليمن: ميليشيات الحوثي رفضت كل المبادرات لإحلال السلام
أبرز المواد
 إصابة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بفيروس كورونا
دولي
  أمير القصيم يشيد بجهود مركز تمكين الكفاءات بوزارة الداخلية (صور)
منوعات
 العواد يكشف سبب المعدلات المنخفضة في الأداء ببعض المؤسسات (فيديو)
محليات
 الجبير يناقش مع سفير النرويج لدى المملكة العلاقات الثنائية بين البلدين
منوعات
 القبض على شخص تحرش بامرأة أثناء قيادتها مركبتها في بريدة
محليات
 أمير منطقة جازان بالنيابة يلتقي رئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة الجزئية (صور)
منوعات
 أمطار رعدية وعوالق ترابية.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة
محليات
الإمارات: استفزازات مليشيات الحوثي وعدوانها يعرقل السلام في اليمن

الإمارات: استفزازات مليشيات الحوثي وعدوانها يعرقل السلام في اليمن

أبرز المواد
شرطة المنطقة الشرقية: القبض على فتاتين خالفتا الذوق العام وتطبيق العقوبات النظامية بحقهما (فيديو)

شرطة المنطقة الشرقية: القبض على فتاتين خالفتا الذوق العام وتطبيق العقوبات النظامية بحقهما (فيديو)

محليات
أمير الشرقية يشيد بالتطور الكبير الذي يعيشه قطاع النقل

أمير الشرقية يشيد بالتطور الكبير الذي يعيشه قطاع النقل

أبرز المواد
موقف إنساني من معلمة تفاجأت بقدوم عاملتها “حامل” من أوغندا..ماذا فعلت؟ (فيديو)

موقف إنساني من معلمة تفاجأت بقدوم عاملتها “حامل” من أوغندا..ماذا فعلت؟ (فيديو)

محليات

العواد يكشف سبب المعدلات المنخفضة في الأداء ببعض المؤسسات (فيديو)

العواد يكشف سبب المعدلات المنخفضة في الأداء ببعض المؤسسات (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1036901
محررو المناطق

قال الدكتور عبد العزيز العواد نائب رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض،  إن برنامج قياس الارتباط الوظيفي هو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني الذي بدأ عام 2017.

وأضاف العواد خلال مقابلة مع قناة الإخبارية، أن الارتباط الوظيفي يعتنى بقياس مدى ارتباط الموظف مع  وظيفته، عطائه، اهتمامه بسمعة المنشأة التي يعمل بها.

وتابع أن بعض المؤسسات أخذت معدلات منخفضة في الأداء بسبب ضعف القيادة في المؤسسة.

 

روابط ذات صلة

غرفة الرياض تعلن إطلاق جائزة أفضل الحملات التسويقية في اليوم الوطني 91

غرفة الرياض تعلن إطلاق جائزة أفضل الحملات التسويقية في اليوم الوطني 91

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*