أمير منطقة جازان بالنيابة يلتقي رئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة الجزئية (صور)

جـازان - فضه عطيف:

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه اليوم، رئيس محكمة الاستئناف فضيلة الشيخ خالد بن أحمد بشير معافا، و رئيس محكمة الجزائية فضيلة الشيخ عصام الحربي .

ورحب في مستهل اللقاء برئيسي محكمة الاستئناف والجزائية بالمنطقة ، متمنياً لهم التوفيق في القيام بالمهام المنوطة بهم.

وأعرب أمير المنطقة بالنيابة عن سعادته بما اطلع عليه واستمع إليه حول سير عمل المحكمة وعن التطورات في التعاملات الإلكترونية في المحكمة العامة والاستفادة الكاملة من التقنية وخدماتها ، منوها بما يجري تقديمه من أعمال وخِدْمات للمواطن والمقيم بالمنطقة لإنهاء معاملتهم وقضاياهم في أسرع وقت ممكن، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

مشيداً أمير منطقة جازان بالنيابة بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، من دعم واهتمام بالقضاء والقضاة, مؤكداً أن تطبيق شريعة الله وسنة نبيه محمد صلّ الله عليه وسلّم يضمن تحقيق العدالة بين الجميع، لافتاً إلى أن العدل بين الناس نهج هذه الدولة المباركة، ولا يمكن أن تحيد عنه أبداً، متمنياً سموه للجميع التوفيق والسداد.

من جانبه أعرب رئيس محكمة الاستئناف ورئيس محكمة الجزائية عن شكرهما للقيادة الحكيمة على الدعم المستمر الذي يجده القضاة، داعياً الله أن يوفق على هذه البلاد وقيادتها الرشيدة.