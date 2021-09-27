موقف إنساني من معلمة تفاجأت بقدوم عاملتها “حامل” من أوغندا..ماذا فعلت؟ (فيديو)

فتحت معلمة ملف لعاملتها الحامل في أحد المستشفيات، وذلك عندما عرفت بحملها بعد رجوعها من بلدها أوغندا.
وبحسب ما عرضت برنامج “سيدتي” على قناة “خليجية” فقد جاء الموقف الإنساني من المعلمة من أجل متابعة صحة العاملة والجنين، حتى استقرار الحمل إلى حين الولادة .
كما اتفقت معها على تخفيف المهام الوظيفية، وأن تسافر إلى بلادها لتضع المولود هناك بعد الاطمئنان عليها.
موقف إنساني .. معلمة تفاجأ بوصول عاملتها حامل فقامت بفتح ملف لها لمتابعتها صحيا #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/nGdMG8QoHz
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 27, 2021
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