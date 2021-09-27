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موقف إنساني من معلمة تفاجأت بقدوم عاملتها “حامل” من أوغندا..ماذا فعلت؟ (فيديو)

موقف إنساني من معلمة تفاجأت بقدوم عاملتها “حامل” من أوغندا..ماذا فعلت؟ (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1036919
محررو المناطق

فتحت معلمة ملف لعاملتها الحامل في أحد المستشفيات، وذلك عندما عرفت بحملها بعد رجوعها من بلدها أوغندا.

وبحسب ما عرضت برنامج “سيدتي” على قناة “خليجية” فقد جاء الموقف الإنساني من المعلمة من أجل متابعة صحة العاملة والجنين، حتى استقرار الحمل إلى حين الولادة .

كما اتفقت معها على تخفيف المهام الوظيفية، وأن تسافر إلى بلادها لتضع المولود هناك بعد الاطمئنان عليها.

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