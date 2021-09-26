 أمير القصيم يشيد بجهود مركز تمكين الكفاءات بوزارة الداخلية (صور)

أشاد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بجهود مركز تمكين الكفاءات بوزارة الداخلية ، ودورهم في تطوير الكفاءات البشرية وتمكينهم من أداء المهام الموكلة لهم وتعزيز قدراتهم الإدارية والمهنية بما ينعكس على أداء العمل وجودة المخرجات .

وأشار إلى أهمية التطوير والتدريب المستمر لجميع القدرات البشرية، بما يتواكب مع التطلعات والطموحات لتكون القوى العاملة قادرة على المشاركة في تحقيق الأهداف المنشودة.

جاء ذلك ، بعد أن إستقبل أمير منطقة القصيم اليوم بمكتبه بمقر الإمارة المدير التنفيذي لمركز تمكين الكفاءات بوزارة الداخلية الدكتور عبدالعزيز الشقيري ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان .

واستمع أمير القصيم إلى شرح موجز من المدير التنفيذي لمركز تمكين الكفاءات بوزارة الداخلية عن جهود المركز لتطوير الموارد البشرية وتمكين الكفاءات بالطريقة المثلى وتحديد فرص التطوير الوظيفي لموظفي الوزارة لتحسين الأداء بما يتوافق مع رؤية الوزارة والاستفادة من الكفاءات الحالية لدعم عملية تطوير أعمال وزارة الداخلية تحقيقا لرؤية المملكة 2030.