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أمير الشرقية يشيد بالتطور الكبير الذي يعيشه قطاع النقل

أمير الشرقية يشيد بالتطور الكبير الذي يعيشه قطاع النقل
http://almnatiq.net/?p=1036942

أشاد الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، بالتطور الكبير الذي يعيشه قطاع النقل في المملكة والجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للنقل لتطوير النقل البري والبحري.

واستقبل سموه مدير فرع الهيئة العام للنقل بالمنطقة الشرقية م. ماجد بن محمد الضويان بمناسبة تعيينه في منصبه.

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