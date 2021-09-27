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 أمير القصيم يلتقي فريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لبحث تعزيز التعاون في قطاع المياه والزراعة (صور)

 أمير القصيم يلتقي فريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لبحث تعزيز التعاون في قطاع المياه والزراعة (صور)
http://almnatiq.net/?p=1036954

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على أهمية التعاون الدولي في مع المؤسسات الدولية المتخصصة في قطاع المياه والزراعة بما يسهم في الإستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة بهذا المجال .

وبيّن أمير القصيم أن المملكة حرصت على المحافظة على موارد المياه كونها تعتبر أحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي، لضمان استدامة التطور الاقتصادي، وكانت أحد محاور رؤية المملكة 2030 ، والتي تسعى لتنفيذها وزارة البيئة والمياه والزراعة ، ويضمن استراتيجية شاملة للمياه تعمل على دمج التوجهات والسياسات والتشريعات والممارسات في قطاع المياه على المستوى الوطني .

 

جاء ذلك، خلال استقبال  أمير القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة اليوم نائب رئيس البعثة بالسفارة اليابانية السيد مياكي هروفومي ، وفريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ( جايكا ) ، لبحث تعزيز التعاون الدولي مع الوكالة اليابانية في قطاع المياه والزراعة ، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان والمشرف على القطاع الشمالي بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سلمان الصوينع ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي ومدير خدمات المياه بالقصيم المهندس عبدالمحسن الفريحي .

 

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون مع الوكالة اليابانية فيما يرتبط بقطاع المياه والزراعة بالمنطقة ، حيث استمع أمير القصيم إلى دور الوكالة في تعزيز في المحافظة على الموارد المائية والزراعية .

 

 

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