شرطة المنطقة الشرقية: القبض على فتاتين خالفتا الذوق العام وتطبيق العقوبات النظامية بحقهما

المناطق - واس:

قال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، إنه إشارة إلى ظهور فتاتين خالفتا الذوق العام في مقطع فيديو في أحد الأماكن العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة الخبر من تحديد هويتهما وإحضارهما.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية إلى أنه تم تطبيق عقوبة مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بحقهما.