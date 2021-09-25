قرية بالصين تمنح الأزواج 15 ألف دولار لهذا السبب “فيديو”

أقدمت قرية صينية على منح الأزواج ما يصل إلى 3300 يوان أي 510 دولارات شهريا مقابل إنجاب طفل بعد الأول من سبتمبر.

قرية في الصين قررت أن تمنح الأزواج 15 ألف دولار مقابل إنجاب طفل#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/peS7luurc4 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) September 27, 2021

وتتبع القرية مقاطعة قوانجدونج التي تعد أحدث مكان يقدم المال للعائلات منذ إضفاء الشرعية على سياسة الطفل الثالث في الصين في شهر أغسطس.

وذكرت صحيفة “تشانجيانج ديلي” الصينيية أنه منذ أوائل سبتمبر بدأت قرية هوانجزوجين في تشانجيانج الترويج لسياسة محلية جديدة لتنظيم الأسرة، يحصل الأزواج بموجبها على إعانات حتى يبلغ أطفالهم سن عامين ونصف العام.

وقال التقرير إن آباء الأطفال المولودين بعد الأول من سبتمبر سيتلقون ما بين 3000 و3300 يوان كل شهر، بإجمالي يصل إلى 99 ألف يوان أي أكثر من 15 ألف دولار لكل طفل حتى يبلغ من العمر عامين ونصف.

وأضافت الصحيفة، أن الأمهات العاملات خارج القرية أو من لا يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية غير مؤهلات للحصول على الدعم المالي المذكور.

وذكر مسؤولون محليون، أن العديد من الأزواج الشباب في القرية الذين كانوا مترددين في إنجاب أكثر من طفل يعيدون النظر الآن، حيث أظهرت البيانات الأولية أن ما يقرب من 20 أسرة في القرية قررت إنجاب المزيد من الأطفال بعد تطبيق السياسة الجديدة.

وفي خطوة مماثلة سبقت مقاطعة قانسو شمال غرب الصين بالإعلان عن تقديم إعانة شراء منزل تصل إلى 40 ألف يوان للأزواج الذين لديهم طفلين أو ثلاثة.

و في يوليو أعلنت بانتشيهوا في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين عن تقديم منح نقدية بقيمة 500 يوان لكل طفل شهريًا للأسر المحلية التي لديها طفلين أو ثلاثة حتى يبلغوا سن الثالثة.

وقد أعلنت الصين في مايو عن مزيد من التيسير في سياسة تنظيم الأسرة للسماح لكل زوجين بإنجاب ما يصل إلى ثلاثة أطفال، وجاء ذلك بعد انخفاض عدد المواليد الجدد في البلاد لأربع سنوات متتالية.

ويعتقد علماء الديموجرافيا الصينيون أن الخطوة الجديدة ليست مجرد خطة لتحفيز الإنجاب ولكنها خطوة مهمة يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التغييرات في السياسة لتحسين الهيكل الديموجرافي في الصين ومكافحة الشيخوخة السكانية المتزايدة.