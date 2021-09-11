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شخص يرشق ماكرون بالبيض في معرض للطهي

شخص يرشق ماكرون بالبيض في معرض للطهي
http://almnatiq.net/?p=1036997
المناطق - وكالات:

أقدم شخص على رشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالبيض خلال زيارته لمدينة ليون للترويج لفن الطهي الفرنسي.

وأظهرت لقطات بثتها قناة “ليون ماج” التلفزيونية، البيضة وهي ترتد من كتف الرئيس ماكرون دون أن تنكسر بينما كان يسير وسط حشد وحينذاك هتف محتج “تحيا الثورة”.

واعتقلت السلطات رجلا بعد الحادث الذي وقع في معرض للطعام والفندقة وخدمة تقديم الطعام في المدينة.

ولم يرد متحدث باسم مكتب ماكرون على طلب للتعليق.

ومؤخرا، أصدر القضاء الفرنسي، حكما بالحبس 4 شهور على الرجل الذي صفع الرئيس إيمانويل ماكرون.

واعتمد القضاء الفرنسي في محاكمة الشاب الذي صفع الرئيس ماكرون خلال زيارة لجنوب شرق البلاد على نظام المثول الفوري.

ويضمن نظام المثول الفوري أمام المحكمة تسريع إجراءات المحاكمة ولا سيّما في حالات الجنح المتلبس بها.

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