احدث الأخبار

قرية بالصين تمنح الأزواج 15 ألف دولار لهذا السبب “فيديو”
دولي
 “شرطة مكة” تلقي القبض على مقيم بحوزته 11 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر
محليات
 شرطة تبوك تطيح بمواطن اعتدى على شخصين أثناء قيادته دراجة هوائية
أبرز المواد
 القبض على مواطن نشر إعلاناً احتيالياً عن إصدار وثيقة (PCR) بالمدينة
محليات
 “شرطة مكة” تطيح بمقيمين لوجود شبهة تستر تجاري
محليات
  أمير القصيم يلتقي فريق الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لبحث تعزيز التعاون في قطاع المياه والزراعة (صور)
منوعات
 مستشار قانوني يُحذر: التنمر الإلكتروني يؤدي أحيانًا إلى القتل (فيديو)
محليات
 توجيه رسمي من وزير التعليم بشأن اللغة العربية..ماهو ؟
أبرز المواد
 شخص يرشق ماكرون بالبيض في معرض للطهي
منوعات
 لحظة هروب موظفة داخل سوبر ماركت بعد وقوع زلزال كريت (فيديو)
أبرز المواد
 لتجنب الخداع عند شراء الذهب.. عليك القيام بهذه الأشياء (فيديو)  
محليات
 بايدن يتلقى جرعة ثالثة من لقاح كورونا اليوم
أبرز المواد
قرية بالصين تمنح الأزواج 15 ألف دولار لهذا السبب “فيديو”

قرية بالصين تمنح الأزواج 15 ألف دولار لهذا السبب “فيديو”

دولي
“شرطة مكة” تلقي القبض على مقيم بحوزته 11 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر

“شرطة مكة” تلقي القبض على مقيم بحوزته 11 كيلو جرامًا من الحشيش المخدر

محليات
شرطة تبوك تطيح بمواطن اعتدى على شخصين أثناء قيادته دراجة هوائية

شرطة تبوك تطيح بمواطن اعتدى على شخصين أثناء قيادته دراجة هوائية

أبرز المواد
القبض على مواطن نشر إعلاناً احتيالياً عن إصدار وثيقة (PCR) بالمدينة

القبض على مواطن نشر إعلاناً احتيالياً عن إصدار وثيقة (PCR) بالمدينة

محليات

توجيه رسمي من وزير التعليم بشأن اللغة العربية..ماهو ؟

توجيه رسمي من وزير التعليم بشأن اللغة العربية..ماهو ؟
http://almnatiq.net/?p=1037002

وجه  وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ الجامعات ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، والملحقيات الثقافية في الخارج؛ بالاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يُصادف يوم السبت 18 ديسمبر من كل عام تحت شعار “اللغة العربية والتواصل الحضاري”.

وتضمن توجيه الوزير آل الشيخ إبراز أهمية هذا اليوم، انطلاقاً من الدور المهم الذي تؤديه اللغة العربية في مد جسور التواصل الثقافي والعلمي والأدبي وغيرها من المجالات، إلى جانب الدور التاريخي الذي تضطلع به اللغة العربية كأداة لنقل المعارف وتبادلها، ووسيلة للارتقاء بالحوار وإرساء أسس السلام، والتعايش بين مختلف الشعوب.

وأكد توجيه وزير التعليم بإقامة الفعاليات والاحتفالات التي تُبرز دور اللغة العربية وفق موضوعها لهذا العام، ووضع المواد الإعلامية المناسبة للاحتفال، مع مراعاة التقيّد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وتطبيق الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية.

يذكر أن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة قد اعتمدت في العام 1973 اللغة العربية؛ لغة عمل رسمية فيها.

 

روابط ذات صلة

لتجنب الخداع عند شراء الذهب.. عليك القيام بهذه الأشياء (فيديو)  

لتجنب الخداع عند شراء الذهب.. عليك القيام بهذه الأشياء (فيديو)  
الجبير يناقش مع سفير النرويج لدى المملكة العلاقات الثنائية بين البلدين

الجبير يناقش مع سفير النرويج لدى المملكة العلاقات الثنائية بين البلدين
أمطار رعدية وعوالق ترابية.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

أمطار رعدية وعوالق ترابية.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*