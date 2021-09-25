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مستشار قانوني يُحذر: التنمر الإلكتروني يؤدي أحيانًا إلى القتل (فيديو)

مستشار قانوني يُحذر: التنمر الإلكتروني يؤدي أحيانًا إلى القتل (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1037009
محررو المناطق

قال المستشار القانوني عمر الحيزان، إن التنمر الإلكتروني ليس له تعريف نظامي وهو بوابة كبيرة للابتزازات والتحرش وربما القتل والجرائم الإلكترونية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”  أن فعل المتنمر الإلكتروني هو كل شخص يقوم بفعل مخالف نظاما أو شرعا بهدف الإساءة إلى شخص آخر.

وتابع المستشار القانوني أن التنمر أصبح في كل مكان خاصة مع تطور وسائل التقنية الحديثة ووسائل الاتصال.

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