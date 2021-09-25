مستشار قانوني يُحذر: التنمر الإلكتروني يؤدي أحيانًا إلى القتل (فيديو)

محررو المناطق

قال المستشار القانوني عمر الحيزان، إن التنمر الإلكتروني ليس له تعريف نظامي وهو بوابة كبيرة للابتزازات والتحرش وربما القتل والجرائم الإلكترونية.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية” أن فعل المتنمر الإلكتروني هو كل شخص يقوم بفعل مخالف نظاما أو شرعا بهدف الإساءة إلى شخص آخر.

وتابع المستشار القانوني أن التنمر أصبح في كل مكان خاصة مع تطور وسائل التقنية الحديثة ووسائل الاتصال.