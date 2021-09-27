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لمحاربة كورونا.. “فايزر” تختبر علاجا قائما على حبوب منع الحمل

لمحاربة كورونا.. “فايزر” تختبر علاجا قائما على حبوب منع الحمل
http://almnatiq.net/?p=1037053

تواصل شركة “فايزر” الأميركية اختبار علاج جديد مصمم للتخفيف من أعراض فيروس كورونا المستجد، حسب ما كشف موقع “نيو أطلس”.

وقالت مصادر، إن الاختبارات دخلت مرحلتها الثانية، حيث تم إعطاء المشاركين علاج بسيط، يتجلى في أقراص قائمة على حبوب منع الحمل، والتي يمكن تناولها في المنزل خلال المراحل الأولى من العدوى، وفقا لسكاي نيوز.

ويسمى الدواء “PF-07321332″، وينتمي إلى فئة العلاجات المضادة للفيروسات، المعروفة باسم مثبطات الأنزيم البروتيني.

وقالت “فايزر” في بيان: “مثبطات الأنزيم البروتيني، مثل PF-07321332، مصممة لمنع نشاط إنزيم البروتياز الرئيسي الذي يحتاجه فيروس كورونا للانتشار والتكاثر”.

وأضافت: “من المتوقع أن يساعد إعطاء جرعة منخفضة من ريتونافير في إبطاء التكاثر أو توقيفها بشكل نهائي”.

هذا ومن المنتظر أن يتم، خلال الأشهر القليلة المقبلة، تسجيل 3000 شخص للتطوع للاختبارات.

وذكر “نيو أطلس” أن الباحثين يتوقعون ظهور النتائج الأولى لهذه الاختبارات بحلول نهاية العام الجاري.

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