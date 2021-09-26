بروفيسور يفجر مفاجأة حول تأثير ماء زمزم في محاربة مرض السرطان (فيديو)

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قال البروفيسور حامد متولي إن ماء زمزم المبارك لديه القدرة على محارب مرض “السرطان” وأن له أثار مقاومة للسموم التي تفرزها المواد المسرطة.

وأشار إلى أنه قد يكون لماء زمزم أثار في وقف الإنزيم المكون لتلك السموم، نظرا لتكوينه الأيوني حيث به آثار مقاومة تكسر الإنزيم المكون للسميات.

يذكر أن السرطان هو مصطلح طبّي يشمل مجموعة واسعة من الأمراض التي تتميز بنموّ غير طبيعي للخلايا التي تنقسم بدون رقابة ولديها القدرة على اختراق الأنسجة وتدمير أنسجة سليمة في الجسم، وهو قادر على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.